Kulüp başkanı çıldırdı: İstersem Messi ve Ronaldo'yu getiririm

Herkes, boşta olan Lionel Messi'yi gözüne kestirmişken Meksika ekibinin başkanının hedefi çok daha büyük.

Şu sıralar tüm dünyanın gözü, sözleşme imzalamak istemesine rağmen Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi'nin üzerinde.

Arjantinli yıldızı kadrosuna katmaya en yakın kulüp kuşkusuz Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain.

Fakat bunun yanında Messi'ye şakayla karışık talip olanlar da var. Mesela Meksika Ligi ekibi olan Mazatlan Başkanı Rivcardo Salinas Pliego gibi.

Başkan, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu peşinden gitmelerine dair soru içeren bir anket yayınladı.

Ne söylendi?

Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi Mazatlan ile iş birliği yapmaya davet etmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu konuya şüpheyle yaklaşmasındna sonra şu cevabı verdi:

Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"

Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:

"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."

Mazatlan nedir?

3 milyar doların üzerinde net değeri olan Meksika'nın en zengin insanlarından biri olan Salinas'a ait olan kulüp, Meksika'nın Kuzeybatı eyaleti Sinaloa'da bulunuyor.

2020 yılında kurulan Mazatlan, geçen sezon Liga MX'de ilk sezonuna çıktı ve Apertura sezonunu 14. sırada tamamladı.

Daha sonra Clausura'da 13. olan Benat San Jose'nin ekibi, bu sezona Apertura'nın ilk iki maçını kazanarak, Cruz Azul ve Pachuca'yı yenerek iyi bir başlangıç yaptı.