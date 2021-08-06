YORUM | Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye neler katabilir?

21 yaşındaki sağ kanat, Vitor Pereira'nın elini güçlendirdi.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak üzere.

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulüp binasına gelip sözleşme imzaladığına dair bilgiler mevcut.

Burak Kapacak ile Ligue 1 ekibi Bordeaux da ilgileniyordu fakat sarı-lacivertliler, genç oyuncunun transferi için Bursaspor ile anlaşma sağladı.

Burak Kapacak'ın özellikleri neler?

Bursaspor'un altyapısı Vakıfköy'den yetişen Kapacak'ın en dikkat çeken özelliği hızı.

İyi bir dribbling yeteneğine sahip olan genç oyuncu, adam eksiltme konusunda da oldukça başarılı.

Bire birdeki etkinliğini gözardı etmek mümkün değil. Toplu koşunun yanı sıra topsuz koşularda da potansiyeli yüksek.

Sert ve kavisli ortaları, Kapacak'ın bir diğer olumlu özelliği olarak göze çarpıyor.

Kapacak'ın belki de en büyük problemi, mental anlamdaki sorunları. 90 dakika içinde ciddi düşüşler yaşayabiliyor ve oyununun maçın tamamına yansıtmakta çok zorlanıyor.

Dayanıklılığının da çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca kararlılık konusunda da gelişime ihtiyacı var.

Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlar?

Burak Kapacak, ne sağ bek ne de sağ açık oyuncusu olarak tanımlanabilir. Yani tam arada bir futbolcu.

Bu da aslında genç futbolcunun üçlü savunma kurgusu ile oynayan takımlara uygun bir profil olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor.

Vitor Pereira, hazırlık maçlarında sağ kanat bek olarak çoğu zaman Samuel'e şans verdi, zaman zaman da Nazım Sangare o mevkide oynadı.

Eğer Kapacak, mental problemlerini çözüp 90 dakika boyunca zihnen sahada kalabilirse, o bölgede Osayi Samuel'den de Nazım Sangare'den de daha etkili olmaması için hiçbir sebep yok.