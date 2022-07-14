Erik ten Hag yine Eredivisie'ye baskın yapıyor!

Manchester United, Lisandro Martinez'i 46,5 milyon sterlin (55 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmaya oldukça yakın. Ajax ile müzakereler şu anda ileri bir aşamada ve stoper oyuncusu, Erik ten Hag'ın bu yaz ikinci imzası olacak.

GOAL tarafından daha önce açıklandığı gibi United; Arsenal'in, Martinez'in Old Trafford'a gelmeyi tercih ettiğini anlamasıyla geri adım attıktan sonra bu transfer için pole pozisyonuna geçti.

Ajax, daha önceki 40 milyon sterlin'lik (47 milyon dolar) teklifi reddederek oyucuyu satma konusunda isteksizdi göründü. Ancak Arjantinli millî futbolcu, Premier Lig'e geçmek ve Ten Hag ile tekrar bir araya gelmek istediğini açıkça belirtti.

Man Utd, Martinez yarışında Arsenal'in önüne nasıl geçti?

United CEO'su Richard Arnold ve futbol direktörü John Murtough, transfer görüşmelerini yürütmek için takımın Tayland ve Avustralya kampına katılmadı.

Bu hafta hem Martinez hem de asıl hedef olan Frenkie de Jong için görüşmeleri hızlandırmak üzere Barcelona'da bulunuyorlar.

United, Martinez'e olan ilgisini resmîleştirmek için önce bekledi. Arsenal'den daha düşük tekliflerin reddedildiğini gördükten sonra 45-50 milyon sterlin'lik bir ücretin yeterli olacağının farkına vardı.

Lisandro transferinde oyuncunun Ten Hag ile çalışma isteği de çok önemli bir etken.

Man Utd başka kimi alacak?

United, kamuoyunun Barcelona'da kalmak istediği yönündeki ısrarına rağmen, De Jong'un Old Trafford'a taşınmaya hazır olduğundan emin.

Kulüpler arasında 55 milyon sterlin'lik (65 milyon dolar) bir taban ücret üzerinde anlaşmaya varıldı, ancak ödemeyle ilgili sorunlar anlaşmanın tamamlanmasının önünde duruyor.

Arnold ve Murtough, bir çıkış yolu bulmak amacıyla bu hafta Katalonya'da yöneticilerle bir araya gelirken, Barça'nın Raphinha transferi, oyuncu satışı aciliyetini artırıyor.

Christian Eriksen ise Avustralya'daki kadroya katılmak için üç yıllık sözleşmesindeki evrakları zamanında tamamlayacak.

Ten Hag ayrıca hücum hattına takviye ihtiyacının altını çizdi. Ancak United, Ajax'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için istediği ücretin 20 milyon sterlin altında bir teklif yaptı.

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