26 yaşındaki oyuncu, Valerien Ismael'in ağır idmanlar yaptırdığını söyledi ve genç mevkidaşına önerilerde bulundu.

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, Valerien Ismael'in oyunculardan beklentisinin yüksek olduğunu ve idmanların oldukça ağır geçtiğini söyledi.

Kendisini dörtlü savunmada biraz daha rahat hissettiğini vurgulayan Meraş, buna rağmen her sistemde oynayabilecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Tecrübeli oyuncu, Rıdvan Yılmaz'ın transfer sürecinden dolayı biraz 'stresli' olduğunu ve kampta ona bazı tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

beIN SPORTS'a konuşan sol bek, kampın bir hayli yorucu olduğunu söylerken, Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemini yorumladı.

"İstanbul'da fiziksel anlamda tempolu bir kamp geçirdik. Antrenmanlarımız ağırdı. Hoca her gün çift idman yaptırıyor ve taktik çalıştırıyor. Bu sezon bizden beklentisi yüksek.

"Biz de onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sistemimiz biraz zor olduğu için şu anda ona alışmaya çalışıyoruz. Hocamız bizi yoruyor ama kamp eğlenceli geçiyor. Keyfimiz yerinde.

"Eğer bu sistemi oynayabilirseniz, çok güzel bir sistem. Pozisyonum değişti ve hücuma daha fazla çıkma fırsatı buluyorum. Bu sistem, takım halinde oynanabilecek bir sistem.

"Hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hocamız bunun üzerinde çok duruyor. Üçlü sistemin pres süresi biraz daha uzun. Koşu anlamında daha yorucu.

"Dörtlü savunmada kendimi daha rahat hissedebiliyorum ama üçlü sistemi de kaldırabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum."

26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'i şu sözlerle değerlendirdi:

"Valerien Ismael, taktik anlamda bize çok şey katıyor. Oynatmak istediği sistemi bize açık açık söylüyor. Şu anda her futbolcu, sahada ne yapması gerektiğini biliyor.

"Eğer futbolcu, sahada ne yapması gerektiğini biliyorsa bu, her şeyin daha düzenli olacağını gösterir. Bu yüzden, başarının geleceğini düşünüyorum."

Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz'a hangi tavsiyede bulundu?

Millî futbolcu, Eintracht Frankfurt'a transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz'a bazı tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

"Rıdvan benim kardeşim. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sürekli konuşuyoruz. Transfer sürecini de konuştuk. Şu anda takımda kaldı.

"Ona sadece 'Geride bırak, önüne bak' diyorum. Çünkü futbolcular transfer dönemlerinde biraz stresli olabiliyorlar.

"Rıdvan'da da bu stres vardı. Kampa katıldığında bu durumla alakalı aramızda bir konuşma geçti. Buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var."

Meraş, hayat felsefesi ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Ne kadar büyüdüysen, o kadar da küçülmeyi bilmen gerekir. Benim hayat felsefem bu. Şu anda Beşiktaş'ta oynuyorum ama ben normal bir insanım.

"Beşiktaş'a geldikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Buraya gelmeden önce insandım, şimdi de insanım. Hiç ego yapmaya gerek yok. Hepimizin gideceği yer belli."