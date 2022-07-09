Sturm Graz - Galatasaray maçının esame listesinde Abdülkerim Bardakcı yerine Abdülkerim Durmaz yazdı

Samet Çayır|
Abdülkerim Bardakcı, GalatasarayAA
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Aslan'ın yeni stoperinin soyadı, Fenerbahçe efsanesi ile karıştırıldı.

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ilginç bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın soyadı, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Abdülkerim Durmaz ile karıştırıldı.

Karşılaşmanın esame listesinde Abdülkerim Bardakcı yerine Abdülkerim Durmaz yazıldığı ortaya çıktı ve bu olay, sosyal medyada gündem oldu.

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Sturm Graz - Galatasaray maçında neler oldu?

Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampındaki ilk maçına çıktı.

Aslan, Avusturya ekibi karşısında Oğulcan Çağlayan'ın yedinci dakikada kaydettiği gol ile 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Sturm Graz, Rasmus Höjlund'un 54 ve 57. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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