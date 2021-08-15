Manchester City'ye Harry Kane müjdesi

Pep Guardiola'nın takımı çok istediği İngiliz golcüye artık bir hayli yakın.

Sergio Agüero'nun sona eren kontratının ardından Barcelona'ya transfer olmasıyla birlikte golcü arayışlarına başlayan ve transfer listesinin ilk sırasına Tottenham'dan Harry Kane'i koyan Manchester City bu transferde önemli bir aşama kaydederken, yıldız oyuncunun sezonun ilk haftasında City karşısında kadroya alınmaması dikkat çekti.

Tottenham'ın Manchester City'yi konuk edeceği ilk hafta kadrosunda yer almayan golcü oyuncuya ilişkin bu gelişme, Kane'in önümüzdeki günlerde Pep Guardiola'nın takımına transfer olacağına yönelik iddiaların artmasına neden oldu. EURO 2020 öncesinde takımdan ayrılmak istediğini belirten Kane, takımın kampına da geç katılmıştı.

City 40 milyon euro'ya yakın gelir elde etti

Transfer döneminde şu ana dek en önemli takviyesini Aston Villa'dan 117.5 milyon euro karşılığında Jack Grealish'i alan Manchester City'nin Kane için de kısa bir süre içerisinde Tottenham ile anlaşmaya varması bekleniyor. Sattığı oyunculardan 39 milyon euro gelir elde eden City, Grealish'in yanı sıra genç Brezilyalı Kayky'nin de bonservisini almıştı.

Öte yandan daha büyük hedefleri kovalamak ve daha fazla kupa kazanmak için takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Kane ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Tottenahm formasıyla çıktığı 35 lig karşılaşmasında 23 gol ve 13 asistle oynayan Kane, takımının Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması sonrasında ayrılık kararı almıştı.

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