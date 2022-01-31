Manchester City, River Plate'in yıldızı Julian Alvarez'i 14 milyon sterlin'e transfer etti

Manchester City, River Plate'in gelecek vaadeden golcüsü Julian Alvarez'i 14 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Transferin son gününde 22. yaş günün kutlayan Alvarez, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine imza atarak çifte sevinç yaşadı.

Geçen sezon Arjantin Ligi'nde River Plate formasıyla 35 maçta 20 gol ve dokuz asist üreten Alvarez ile City'nin yanı sıra Manchester United, Real Madrid ve Barcelona gibi devler de ilgileniyordu.

Transfer nasıl gerçekleşti?

River Plate başkanı Jorge Brito, Manchester City'nin Alvarez'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullandığını açıkladı.

Güney Amerika'daki en yetenekli genç oyunculardan biri olarak gösterilen Alvarez, Temmuz ayına kadar kiralık olarak River forması giymeye devam edecek.

River formasıyla toplam 96 maça çıkan ve 36 gol atan Alvarez, Arjantin milli takımını da altı kez temsil etti.

Milli takımdaki ilk maçına geçen yaz Şili karşısında çıkan Alvarez, Arjantin'in Copa America şampiyonluğuna uzanan kadrosunda da yer almıştı.

River altyapısından yetişen Alvarez, A takım formasını ilk olarak 2018 yılında sırtına geçirdi. Genç oyuncu kısa profesyonel kariyerine Copa Libertadores (2018), Arjantin Kupası (2018/19), Recopa Sudamericana (2019), Arjantin Süper Kupası (2019) ve Arjantin Premier Ligi (2021) şampiyonlukları sığdırdı.

Gallardo ne söyledi?

River teknik direktörü Marcelo Gallardo, Alvarez'in kiralık olarak takımda kalması hakkında şunları söyledi:

"İyi bir anlaşma oldu. Alvarez bizimle biraz daha kalacak ve ardından müthiş bir ekonomik gücü bulunan, dünyanın en iyi kulüplerinden birine gidecek."

"Şu anda City'nin ona ihtiyacı yok, biz de onun yerini doldurabilecek bir oyuncu aramak zorunda kalmayacağız. Bunu başarmak çok zor olurdu."

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