Dortmund yıldızı Erling Haaland'ın NFT kartı 9 milyon liraya satıldı!

Borussia Dortmund forveti Erling Haaland'ın Sorare ditijal kartı, Pazar gecesi 684.000 dolar'a yani 9 milyon türk lirası karşılığında satıldı.

NFT, Fantasy Football şirketinin uygulamalarında puan artışı sağlamak için kullandığı bir öğe. Burada bulunan kartlar koleksiyon olarak biriktirmenin yanı sıra oyunlarda da kullanılabiliyor.

Şu anda değeri 2 milyar sterlin'in üzerinde olan Sorare futbolda büyüyen NFT piyasasının krallarından biri konumunda.

Erling Haaland'ın NFT kartı nasıl?

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın NFT kartı oyuncunun yaşı, pozisyonu, uyruğu gibi önemli ayrıntıları içeriyor.

Ayrıca kartın sol üst köşesinde yer alan numaralar var ve bu sayılar kartın nadirlik derecesini temsil ediyor.

Sorare'nin diğer NFT projelerinden farkı ne?

Sorare, NFT'lerini sadece bir koleksiyon olmanın ötesinde kullanıma sunuyor. Fantasy Football'da bu kartlar ile yarışmalara girebilirsiniz.

Böylece NFT yatırımından teorik olarak para kazanabilirsiniz. Kripto para piyasası son aylarda bir çöküş yaşarken Sorare marjinal kazançlar elde etti.

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