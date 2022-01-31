Liverpool, Fulham forması giyen Fabio Carvalho için 6 milyon euro'luk transfer teklifi yaptı

Premier Lig'de lider Manchester City'nin dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alan Liverpool Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasına birkaç saat kala kadrosunu güçlendirmek için bir adım daha attı.

Jürgen Klopp'un takımı Fulham'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek 19 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Carvalho'yu istedi.

Carvalho için 6 milyon euro'luk bir teklif yapan Liverpool yönetimi, teklife oyuncunun sezonu Fulham'da tamamlaması maddesini de ekledi.

Porto'dan Luis Diaz'ı 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Liverpool, Carvalho transferini de gerçekleştirerek önümüzdeki yıllar adına heyecan verici bir genç jenerasyon oluşturmak istiyor.

Liverpool ligin en çok gol atan takımı

Bu sezon Marco Silva yönetiminde Premier Lig'e yükselmenin en büyük adayı olan Fulham'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan Carvalho, forma giydiği 18 karşılaşmada yedi gol atarken, bir de asist yapmıştı.

İngiltere U18 Milli Takımı'nın da formasını giyen Carvalho'yu bedelsiz kaybetmek istemeyen Fulham'ın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Kadrosunda yeni transfer Luis Diaz'ın yanı sıra Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Diego Jota ve Takumi Minamino gibi hücum oyuncuları bulunan Liverpool bu sezon 58 golle Premier Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.

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