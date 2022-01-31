Giresunspor Okan Kocuk'u Galatasaray'a geri göndermek istemiyor

Fenando Muslera'nın Şubat ayının son bölümünde dönecek olması ve mevcut kalecilerinin de güven vermemesi nedeniyle kariyerini Giresunspor'da sürdüren Okan Kocuk'u kiradan çağırmak isteyen Galatasaray yönetimine kötü haber geldi.

Başkan yardımcısı Nadik Yamak genç kaleciyi bırakmaya sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Ne söylendi?

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Giresunspor Başkan Yardımcısı Nadik Yamak, Okan Kocuk'un takımda kalmasını arzuladıklarını söyledi:

"Okan taraftarlarımızın en sevdiği oyunculardan biri. Sanki Giresunlu gibi uyum sürecini çok hızlı aştı.

"Okan Giresunspor için bir şans, Giresunspor da o kaleci için bir şans. Eski zamanlardan alt ligde oynadığı dönemlerden beri Okan çok iyi bir kaleci.

"Milli takımın kalesini alabilecek güçte ve o güveni sağlayan bir kaleci. Okan da burada olmaktan memnun. O da yani Giresunspor'da oynamaktan keyif alıyor. Burada eğleniyor, mutlu ve biz Okan'ın gerçekten devre arasında geri dönmesini hiç istemedik, tasvip etmedik.

"Para bazı şeyler için önemli. Ama bunun parasından daha önemli işin kimyasını bozmamanız yönünde. Takımın içindeki bazı şeyleri bozmamamız gerekiyor. Okan'ın burada kalmasını istiyoruz."

Bursaspor altyapısından yetişti

Bursaspor altyapısında yetişen ve 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Okan Kocuk, Muslera'nın arkasında fazla forma şansı bulamamıştı. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren yeşil-beyazlı takımla 20 maça çıkarken, performansı alkış almıştı.

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