GOAL’ün edindiği bilgilere göre; Manchester City, Julian Alvarez’in transferi için River Plate ile temas kuracak.

21 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, sözleşmesinde yaklaşık 23 milyon dolar’a serbest kalma maddesi bulunuyor.

City, yaz aylarında Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katamadı ve 2021-22 sezonunun ilk yarısında forvetsiz kaldı.

Ancak City’nin; yaz transfer dönemine kadar River'da kalma ihtimali bulunan Hernandez'i, şimdilik İngiltere’ye getirmesi zor görünüyor.

Avrupa’da forma giymeye sıcak bakan Alvarez, şu anda sadece kendi takımına odaklanmayı istiyor.

Ne söylendi?

Alvarez; 2020'de Radio La Red'e verdiği demeçte, “Avrupa liglerinin kalitesi ve oradaki kulüplerde olmanın anlamı nedeniyle çoğu insanın hayali orada forma giyebilmek.

"Açıkçası menajerim ve ailemle bu konuyu konuşuyorum, ama öncelikle yaptığım şeye odaklanmam gerektiğini biliyorum.

“Daha sonra, yaptığım iş sayesinde iyi bir performans gösterdiğimde neler olacağını göreceğiz. Playstation'da Barcelona veya Manchester City ile oynuyorum” dedi.

Julian Alvarez kimdir?

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Arjantin'de çıktığı 21 maçta 18 gol kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinde ve Copa America'da milli takım için beş kez forma giyen Alvarez, en umut verici genç oyuncularından birisi olarak göze çarpıyor.

Alvarez, iki yıl boyunca Real Madrid akademisinde oynadı, ancak 13 yaşından küçük olduğu için İspanyol ekibiyle sözleşme imzalayamadı.

Madrid de oyuncunun yeniden İspanya’ya dönmesi için uğraşıyor. Ancak Alvarez, Manchester United ve Barcelona da dahil olmak üzere birçok Avrupa devi için potansiyel bir hedef oldu.

River Plate ile Arjantin'e döndükten sonra ilk profesyonel maçına 2018 yılında çıkan oyuncu, 96 maçta görev yaparken 36 gol kaydetti.

Fiziksel olarak pek güçlü görünmeyen Alvarez, hızı ve oyunuyla City'nin Arjantinli eski golcüsü Sergio Agüero’ya benzetiliyor.

Julian Hernandez; hücum bölgesinin sağ, sol ve merkezinde görev yapabiliyor.

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