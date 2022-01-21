Çaykur Rizespor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş için Yeni Malatyasporlu taraftarlar lokma dağıttı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Malatya ekibinin taraftarları, Kubilay’ın gitmesinden dolayı lokma dağıttı.

Ligde kötü günler geçiren ve performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Malatya ekibinde yaşanan bir ayrılık, taraftarları fazlasıyla memnun etti.

Hamza Hamzaoğlu’nun özel isteğiyle Çaykur Rizespor’un yolunu tutan Kubilay’’ın, Yeni Malatyaspor’dan ayrılması taraftarları sevindirirken bu ayrılık nedeniyle vatandaşlara lokma ikram edildi.

Ne söylendi?

Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Çaykur Rizespor takımı ise forvet oyuncusunun takıma katılmasından dolayı memnun.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada:

“24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu’nda Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı.

“Kubilay Kanatsızkuş’a kulübümüze ‘Hoş geldin’ diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

“Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Kubilay Kanatsızkuş’un performansı

Bursaspor altyapısında futbola başlayan 1,90 boyundaki santrafor, Süper Lig’de bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 13 maçta görev yaptı.

Forvet pozisyonunda görev yapan Kubilay, sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor’un yanı sıra Ankaragücü’nün de formasını giydi. Ankara ekibinde 11 maçta oynayan Kubilay, 1 kez skor katkısı yaptı.

Süper Lig’de toplamda 98 maçta forma giyen forvet oyuncusu, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’un başarısı için mücadele edecek.

Kubilay, Bursa'dan ayrıldığında Bursasporlu taraftarlar da oyuncunun transfer olmasından dolayı lokma dağıtmıştı.

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