Manchester United'ın defans oyuncusu Victor Lindelöf, İngiltere'deki evinde çok travmatik bir hırsızlık olayının ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte memleketi İsveç'e döndü.

Lindelof’un eşi Maja, hırsızlardan kaçmak için çocuklarıyla beraber kendisini güvenli bir odaya kilitlediğini, ancak bu şekilde fiziksel zarara uğramadıklarını söyledi.

İsveçli oyuncuya, United tarafından izin verildi. Böylece Lindelöf, cumartesi günü Old Trafford’da West Ham'a karşı oynadıkları Premier Lig maçında forma giyemeyecek.

Ne söylendi?

Maja Lindelöf yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu çarşamba gecesi Victor'un maçı sırasında Manchester'daki evimize zorla girildi. Evde iki çocukla yalnızdım ve onlar evimize girmeden önce saklanmayı ve kendimizi bir odaya kilitlemeyi başardık.

"Bu şartlar altında iyiyiz ama açıkçası hem benim hem de küçük çocuklarım için çok travmatik ve korkutucu bir andı. Şu anda İsveç'teyiz ve ailelerimizle biraz zaman geçiriyoruz."

United, Lindelof ile ilgili yaptığı açıklamada, Brentford maçından sonra olanlardan haberdar olduğu doğrulandı.

Açıklama şu şekildeydi "Brentford'a karşı oynanan deplasman maçında Victor Lindelöf'un evinde bir hırsızlık olduğunu doğrulayabiliriz.

“O sırada, evde olan ailesi yaralanmadı ama açıkçası sarsıldılar. Bu onlar için üzücü bir deneyimdi. Victor maçtan sonra bu olayı öğrendi ve kulüp olarak onlara destek veriyoruz.

“Suçla ilgili bilgisi olan herkesi polise başvurmaya davet ediyoruz.”

United menajeri Ralf Rangnick cuma günü düzenlediği basın toplantısında Lindelöf'un West Ham'a karşı oynamayacağını ve şu anda ailesiyle birlikte kalmasına izin verildiğini söyledi.

Rangnick, "Londra'dan eve dönüş uçağımızda ve ayrıca bu sabah onunla uzun uzun konuştum. 20-25 dakika konuştuk, bana gerçekte ne olduğunu, bunun özellikle karısı ve çocukları için travmatik bir olay olduğunu belirtti.

"Bana şu anda evde kalması gerektiğini, eşini ve ailesini tek başına bırakmak istemediğini söyledi, ben de iki çocuk babası olarak bunu çok iyi anlayabiliyorum. Bu yüzden, West Ham maçında olmayacak.

Sancho da West Ham maçında yok

Jadon Sancho, ailesinden birinin vefatı sebebiyle Brentford maçını kaçırdıktan sonra bu hafta sonu da kadroda olmayabilir.

Alman menajer ayrıca Sancho hakkında, "Dün antrenman yapmadı çünkü çarşamba günü bir cenazeye katıldı. Bu olay, onu oldukça etkiledi.

Öğleden sonra saat üçte antrenmana dönmesini bekliyorum, ama West Ham maçında oynayıp oynamayacağı konusunda net bir fikrim yok.

"Ailenin önemli bir üyesini kaybetti, hayatı boyunca yakın olduğu biriydi. Bekleyip görmem, idman öncesi ve sonrası onunla konuşup karar vermem lazım” dedi.

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