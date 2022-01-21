2017 yılındaki kış transfer döneminde Chelsea'den Çin'e giden Brezilyalı oyuncu Oscar, Barcelona ile yeniden Avrupa'ya dönüş konusunda görüşmeler yapıldığını doğruladı.

30 yaşındaki oyuncu, Çin’e gittiği dönemde Asya'da kazançlı bir sözleşme imzalayan futbolcular arasındaydı.

Diğer yıldızlar birer birer yeniden Avrupa’ya dönerken Oscar, Şanghay’da kalmayı seçti, ancak yakın gelecekte büyük bir Avrupa kulübüne dönebilir.

Ne söylendi?

TNT Sports’a konuşan Oscar, Barcelona hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Evet, bu bilgi bana geldi.

"Barcelona bu olasılığı öğrenmek için menajerimle iletişime geçti. Çin’de, sezonun mart ayında sona ereceğini biliyorlar. Yani belki böyle bir transfer olabilir ama Barca şu anda zor bir dönemden geçiyor.

“Sanırım hala bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Barca'nın yeni transferlerin kaydıyla ilgili bir sorunu var ve kulübümle görüşmeleri gerekiyor.

"Sezon sonuna kadar onlara katılmamı istiyorlardı. Hâlâ konuşuyorlar, süreç devam ediyor.

"Seninle ilgilenen harika bir kulüp görmek güzel. Şu ana kadar herhangi bir görüşmemiz olmadı, eğer Barcelona şu anda yeni oyuncular almazsa oraya gitmemin bir anlamı olmaz. Eğer sorunlarını çözerlerse menajerimle konuşurum ve bir şeyler ayarlayabiliriz.

“Benim için de Barcelona için de inanılmaz bir fırsat olur. Burada çok formdayım, kariyerim için harika olur.

"Artık daha deneyimli ve olgunum. Barca'nın da çok fazla gençleri olduğunu biliyorum. Bu yüzden böyle bir transfer her iki tarafa da yarar sağlar. İşler yolunda giderse mutlu olurum ama hala bir sözleşmem var. Şangay bana çok yardımcı oluyor, bu yüzden hiçbir şikayetim yok.”

Oscar, maaşında kesinti yapar mı?

Brezilyalı futbolcu, Camp Nou’ya gitmek için Barça efsanesi Xavi tarafından yönetilen yeniden yapılanma projesinde rol almak adına istekli. Ancak, bu transferde para bir engel teşkil ediyor.

Oscar'ın, Çin'de haftada 540.000 sterlin kazandığı söyleniyor ve maaşında kesinti yapmak zorunda kalacağını kabul ediyor.

Brezilyalı oyuncu, "Bunun gerçekleşmesi için bir şeylerden vazgeçmem gerekebileceğinin farkındayım.

“Şu anda Çin futbolunda bir ara var, bu yüzden belki Dani gibi daha az para almayı kabul etmem gerekebilir. Belki altı ay kadar oraya gidebilirim. Bundan emin değilim.

“Görüşmeler devam ediyor. Elbette Barcelona gibi bir kulübe katılmak için bazı şeylerden vazgeçebilirim, ancak herhangi bir şeye karar vermeden önce işlerin kendi kendine çözülmesini beklememiz gerekiyor" dedi.

Brezilyalı Oscar, Çin’e transfer olmadan önce Chelsea formasını 203 kez sırtına geçirdi.

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