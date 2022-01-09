Manchester City, Real Madrid ve Barcelona'nın istediği Raheem Sterling için kararını verdi

Manchester City cephesinde Raheem Sterling'in takımda kalacağına dair beklenti giderek artıyor. Bu gelişmenin yaşanmasında en önemli etken, Sterling ile Pep Guardiola arasındaki ilişkinin son dönemde düzelmesi oldu.

Geçen sezonun son bölümünde sık sık yedek kalan Sterling'in Guardiola ile arası bozulmuş, İngiltere milli takımıyla Euro 2020'de yıldızlaşan oyuncunun takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkmıştı.

Bu sezon ise Premier Lig'de dominant bir performansla şampiyonluğa ilerleyen Manchester City'nin en önemli parçalarından biri olan Sterling hayatından memnun gözüküyor.

Sezonu City'de bitireceği kesinleşti

Daily Mail kaynaklı habere göre; 27 yaşındaki oyuncu uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sezonun ikinci yarısında ne kadar sahada kalacağını görmek istiyor, fakat Sterling'in Ocak ayında Manchester City'den ayrılma ihtimali ortadan kalktı.

Ekim ayında yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılabileceğini açıklayan Sterling, yurtdışında oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Fakat Sterling'le ilgilenen Real Madrid ve Barcelona'nın ekonomik durumları sezon içinde gerçekleşecek bir transferi zorlaştırıyor.

Barcelona, kısa süre önce Manchester City'den 55 milyon euro'ya Ferran Torres'i kadrosuna katmış, ancak İspanyol oyuncuya lisans çıkarabilmek için Coutinho'yu takımdan göndermek zorunda kalmıştı.

Real Madrid ise önceliği daha büyük hedeflere veriyor. Kylian Mbappe-Erling Haaland ikilisinden en az birini kadroya katmak isteyen İspanyol devi, bütçesini bu hamlelere göre ayarlıyor.

Sözleşmesi 18 ay sonra bitecek

Sterling, Manchester City ile Kasım 2018'de imzaladığı sözleşmeden yıllık 15,6 milyon sterlin kazanıyor. Beş yıllık bu kontrat 2023 yazında sona erecek.

Başarılı kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 17 maçta yedi gol ve bir asistle oynadı. Sterling, Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta iki gol ve bir asist üretti.

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