Acun Ilıcalı’nın tribünden takip ettiği Hull City-Everton karşılaşması müthiş mücadeleye sahne oldu

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığını açıkladığı Championship ekibi Hull City, FA Cup son 32 turumda Rafael Benitez'in çalıştırdığı Everton'u ağırladı.

Maça adeta golle başlayan Hull City 1. dakikada öne geçti. Üstünlüğünü ancak 20 dakika koruyabilen Hull City, Everton'un 21. dakikada Gray ve 31'de Gomes ile gol bulmasını engelleyemedi.

İkinci yarıda Acun Ilıcalı'nın takımı 71. dakikada eşitliği sağladı ve maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 99. dakikasında Townsend ile golü bularak galibiyete giden Premier Lig ekibi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Deplasman ekibi Everton'da milli futbolcumuz Cenk Tosun, 117. dakikada Solomon Rondon yerine oyuna girdi ve yalnızca 3 dakika sahada kalabildi.

Acun Ilıcalı tribündeydi

Türk yatırımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Championship ekibi Hull City'i satın aldığını açıklamıştı. Ilıcalı, ilk kez sahibi olduğu kulübü tribünden takip etti. İngiliz taraftarlar da tribünlerde Türk bayrağı açarak Ilıcalı'ya destek oldu.

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