Fatih Terim, Galatasaray’ın başındaki dördüncü döneminde en kötü istatistikleri yakaladığı sezonu yaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de istediği sonuçları alamıyor.

2021'in son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltıları sonucu elenen sarı kırmızılı ekip, 2022'ye de istediği gibi başlayamadı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında son dönemi formda geçen GZT Giresunspor'a evinde 1-0 kaybeden Galatasaray, aynı zamanda Fatih Terim döneminin en kötü istatistiklerini yakaladı.

Galatasaray ile dördüncü döneminde olan Fatih Terim, %56,2 ile sarı kırmızılı takımın başında Süper Lig'deki en düşük galibiyet yüzdesini tutturdu. Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör, en düşük puan ortalamasına (1.91) sahip olduğu sezonu da yaşıyor.

1 - Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de en düşük galibiyet yüzdesi (%56.2) ve puan ortalamasında (1.91) kaldığı dönemini geçiriyor. Kayıp. pic.twitter.com/QC9oqxwVx0 — OptaCan (@OptaCan) January 8, 2022

Ne söyledi?

Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası kazanan Fatih Terim; Giresunspor mağlubiyetinin ardından kötü gidişat hakkında konuştu:

"Sezon başında sayın başkanımızla birlikte bu yola çıkarken kariyerimin geldiği aşamada belki de son kez Galatasaray'da teknik direktör olarak görev alacaktım."

"İstatistikleri düşünsek, kariyerimizi düşünsek buna gerek yoktu. Ancak bir yola çıktık."

"Muhakkak ki mağlubiyetler canımı sıkıyor. Yenilgilerden hiç hoşlanmadım, kimsenin de bu durumdan hoşlanacağını sanmıyorum. Kazanmak çok güzeldir, kazanılınca yaşanılan hisleri iyi bilirim."

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