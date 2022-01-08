Chelsea’nin eski oyuncusu Geremi: “Lukaku röportajında bir yanlış anlaşılma var”

Mavilerin eski orta saha oyuncusu Geremi'nin iddiasına göre Romelu Lukaku Chelsea'den ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti göstermiyor. Belçikalı forvet, tartışmalı bir röportajın ardından hala her şeyini takıma veriyor.

28 yaşındaki oyuncu Sky Sport Italia röportajında yakın bir gelecekte Inter'e dönmek istediğini ve Thomas Tuchel'in Stamford Bridge'deki taktik sistemi yüzünden hüsrana uğradığını söylemişti.

Ardından, Liverpool ile Premier Lig'deki maçtan önce kadrodan çıkarıldı. Geremi, bu sorunun Batı Londra'da halının altına süpürüldüğüne inanıyor.

Ne söyledi?

GOAL tarafından Lukaku'nun şu anki kulübüne karşı açıkça konuşarak bir hata yapıp yapmadığı sorulduğunda Geremi, "Biraz şaşırdım." diyor.

"Eski bir oyuncu olarak bunun gibi birçok durum yaşadım. Ancak Lukaku'nun son performansını izlediğimde tavrı harikaydı.

Antrenman sahasında izlemedim ama sahada Tottenham maçından sonra galibiyeti taraftarlarla paylaşıyordu. Yüzde 100 adanmıştı.

“Okuduklarım ve duyduklarım, gördüklerimle aynı değildi. Mutlu değilsen neden savaşacaksın? Kendine yalan söyleyemezsin ve aynı motivasyona sahip olamazsın.

"Kulüp için de motivasyonu ve hırsı olmayan oyuncuları tutmak iyi değildir. Ancak Lukaku'ya baktığımda, belki de söylediği şeyde bir yanlış anlama ya da yanlış yorumlama oldu."

Chelsea, Lukaku ile yollarını ayırmalı mı?

Tuchel, 2021 yaz transfer döneminde 98 milyon sterlin yatırım yaptıkları bir oyuncuyla Chelsea'nin ayrılma ihtimalini ortadan kaldırmak için şimdiden harekete geçti.

Eski Kamerunlu, "Onun dünyanın en güçlü santrforlarından biri olduğuna şüphe yok" dedi.

"Dünyanın dört bir yanındaki futbola baktığınızda, Lukaku o pozisyonda en iyilerden biri. Chelsea için o oyuncuyu kaybetmek çok büyük bir kayıp olur."

"Sadece Chelsea taraftarı olduğum için değil, onu tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Kalmak zorunda.

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