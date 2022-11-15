Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Liverpool'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi: "Mümkün değil"

İlkay Gündoğan , Manchester City'deki geleceğini ele alırken Liverpool ihtimalini gözden çıkardı.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2023 yazında bitiyor

Ancak Manchester City'de mutlu olduğunu söyledi

Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmayacak

NE OLDU? 2016'da Borrusia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi, 2023 Haziran'da sona eriyor. Orta saha, İngiliz ekibinde forma giydiği süre boyunca Pep Guardiola'nın planları arasında yer aldı ve düzenli forma şansı buldu. İlkay Gündoğan, Manchester City'de mutlu olduğunu söylerken Liverpool'a imza atmayı düşünmediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Kicker'a konuşan İlkay Gündoğan şunları söyledi: "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum."

"Şu anda Guardiola'nın bile sezon sonunda durumunun ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyor."

"Manchester'da kendimi çok iyi hissediyorum, çok memnunum, çok mutluyum. Takımıma çok şey borçluyum ve çok güzel anlar yaşadım. Bu nedenle, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum."

"Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Kloppo'yu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!"

BAŞKA NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan kariyer planlamasını teknik direktörlere göre yaptığını söyledi: "Kariyerimde planlarımı her zaman teknik direktörün kim olduğuna bağlı olarak yaptım. Çünkü, bir futbolcu olarak en önemli şey teknik direktörün size değer vermesi, aynı zamanda sizi teşvik edebilmesidir."

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan'ı Almanya formasını taşıyacağı 2022 Dünya Kupası bekliyor. Almanya, E Grubu'nda Japonya, Kosta Rika ve İspanya'ya karşı mücadele verecek.

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