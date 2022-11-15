"Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyor" - Petit, Fransa'yı PSG yıldızının egosunu dizginlemeye çağırdı

Emmanuel Petit, Kylian Mbappe'nin tıpkı Cristiano Ronaldo gibi 1 numara olmak istediğini söylüyor.

Kylian Mbappe, 2018'de Dünya Kupası'nı kazandı

Şimdi ise dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor

Ancak Petit, futbolun bir takım oyunu olduğunun Mbappe'ye hatırlatılmasını istiyor

NE OLDU? Paris Saint-Germain'in yıldızı, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası zaferini tattı ancak EURO 2020 istedikleri gibi geçmedi. Kylian Mbappe, Didider Deschamps'ın Katar'daki en büyük avantajı olmaya devam ediyor ancak Fransa'nın eski yıldızı Emmanuel Petit, 23 yaşındaki oyuncunun doğru yönetilmesi gerektiğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Fransa ile 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Petit, CasinoEnLigne.ca'ya şunları söyledi: "Fransa, İsviçre'ye yenildiğinde oyuncular arasında hatta aileler arasında kavga oldu. Serbest vuruşlar, penaltılar hakkında birçok tartışma vardı. Kylian Mbappe'nin yetenekli, büyük bir oyuncu olduğunu biliyorum, tıpkı Cristiano Ronaldo gibi bir numara olmak istiyor. Bunu takdir ediyorum ama hırsı, takım için soruna dönüşmemeli. Mbappe bunu anlamalı. Egosu, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmalı, o zaman onun için de iyi olacaktır."

"Büyük bir egosu olabilir, bu önemli değil. Turnuvaları kazanmak için sahada büyük egolara ihtiyacınız var. Ama bu soyunma odasında takımın dengesini bozmamalı. Onun hırsı ile takımın hırsı arasındaki denge bulunmalı."

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe, 2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın en genç oyuncusu oldu ve dört gol kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Danimarka, Tunus ve Avustralya'ya karşı mücadele verecek. Kylian Mbappe milli formayla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 22 Kasım'da Avustralya'ya karşı çıkabilir.

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