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Katar, Dünya Kupası için 'sahte taraftar' mı satın aldı?

İdil Erin Tetik
10:19 GMT+3 15.11.2022
Qatar World Cup 2022
Katar'ın, Doha'da sokaklar çeşitli ülkelerin taraftarlarıyla dolup taşıyormuş gibi göstermek için 'sahte taraftarlara' para ödediği iddia edildi.

  • Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı
  • Katar'ın turnuvayı boykot eden farklı ülke vatandaşları üzerinden algı yaptığı öne sürüldü
  • Sahte taraftar satın alan Katar'ın Doha sokaklarını böyle doldurduğu iddia edildi

NE OLDU? Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Farklı ülkelerden gelen taraftarların, turnuvaya bir hafta kala Doha sokaklarını doldurup bayraklar kuşandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Üstelik 'Qatar Living' isimli TikTok hesabına bakıldığında Katar'a Arjantin, Brezilya, İngiltere ve Portekiz'den birçok taraftar gitmiş gibi görünüyor. Ancak bazı iddialara göre, bu taraftarlar 'sahte taraftar'.

İDDİA NE? Birçok ülkenin vatandaşı, Katar'daki yaptırımlar nedeniyle bu turnuvayı boykot ediyor ve Doha'ya gelmiyor. Katar hükümetinin bu durumun önüne geçmek için bir algı yaptığı öne sürüldü. Katar'ın, Doha sokakları taraftarla dolup taşıyormuş gibi göstermek için 'sahte taraftarlar' satın alarak sosyal medyada reklam yaptığı iddia edildi.

@qatarliving

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♬ original sound - qatarliving

SOSYAL MEDYADA NE SÖYLENDİ? Sosyal medyadaki bazı taraftar bu duruma tepki gösterdi ve "İşçilere taraftar kılığına girmeleri için para ödüyorlar. Hiçbir Brezilyalı bu görüntülerdeki gibi davranmaz" yorumları yapıldı.

BÜYÜK RESİM: Katar'da Dünya Kupası için çalışan işçilerin mağdur olduğu iddiaları büyük tepki topladı. Ayrıca LGBTİ bireyler, güvenliklerinden endişe ettikleri için Katar'a gitmek istemediklerini söyledi.

KATAR NE SÖYLEDİ? Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih Al Marri, Avrupa'da bazı ülkelerde insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan boykot çağrılarına karşılık verdi. Marri, "Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi?" derken şunları söyledi: "Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. İşçiler konusunda da konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir."

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