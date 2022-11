Katar, Dünya Kupası için 'sahte taraftar' mı satın aldı?

NE OLDU? Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Farklı ülkelerden gelen taraftarların, turnuvaya bir hafta kala Doha sokaklarını doldurup bayraklar kuşandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Üstelik 'Qatar Living' isimli TikTok hesabına bakıldığında Katar'a Arjantin, Brezilya, İngiltere ve Portekiz'den birçok taraftar gitmiş gibi görünüyor. Ancak bazı iddialara göre, bu taraftarlar 'sahte taraftar'.

İDDİA NE? Birçok ülkenin vatandaşı, Katar'daki yaptırımlar nedeniyle bu turnuvayı boykot ediyor ve Doha'ya gelmiyor. Katar hükümetinin bu durumun önüne geçmek için bir algı yaptığı öne sürüldü. Katar'ın, Doha sokakları taraftarla dolup taşıyormuş gibi göstermek için 'sahte taraftarlar' satın alarak sosyal medyada reklam yaptığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA NE SÖYLENDİ? Sosyal medyadaki bazı taraftar bu duruma tepki gösterdi ve "İşçilere taraftar kılığına girmeleri için para ödüyorlar. Hiçbir Brezilyalı bu görüntülerdeki gibi davranmaz" yorumları yapıldı.

What’s happening in Qatar right now for the World Cup is the most embarrassing thing I’ve ever seen in Football.



Due to fans boycotting the Qatar World Cup, they are paying fans to masquerade themselves as supporters of other nations.



Wearing shirts like “Brazil fans Qatar” pic.twitter.com/HEXOaG97P4