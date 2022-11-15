PSG'nin yıldızı Sergio Ramos, 2022 Dünya Kupası'na götürülmediği için kırgın: "Beşinci turnuvam olacaktı"

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından Katar'a götürülmeyen Sergio Ramos hayal kırıklığını dile getirdi.

36 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na gidemediği için kırgın

En büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyor

Beşinci turnuvasını kaçıracak

NE OLDU? Sergio Ramos, beşinci Dünya Kupası'na gidemeyeceği için duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Luis Enrique'nin Katar listesine yazmadığı oyuncu, kişisel Instagram hesabından duygularını paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Sergio Ramos şunları söyledi: "Bu sezon Paris gibi harika bir şehirde ve harika bir kulüpte oynayarak futbolun tadını eskisi gibi almaya başladım. Dünya Kupası? Tabii ki en büyük hayallerimden biriydi. Anlamak istedim ama beşinci turnuvam olacaktı ve maalesef evde izleyeceğim. Zor bir durum. Yine de sabah güneş doğacak."

BÜYÜK RESİM: Deneyimli savunma oyuncusu, sakatlıklarla boğuştuğu zorlu bir 2021/22 sezonu geçirdi ve PSG formasıyla yalnızca 12 maça çıkabildi. Sergio Ramos, Mart 2021'den bu yana milli takımda da oynamadı. Katar'da oynanacak turnuvanın ön elemelerinde İspanya, Kosova'yı 3-1 mağlup ederken o yedek kulübesindeydi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sergio Ramos, 180 kez formasını terlettiği İspanya'nın en çok maça çıkan oyuncusu. Ayrıca 17 maçta forma giydiği Dünya Kupası'nda da Iker Casillas ile birlikte zirvede yer alıyor.

SERGIO RAMOS İÇİN SIRADA NE VAR? Christophe Galtier'in takımında bu sezon forma şansı bulan Sergio Ramos, 28 Aralık'ta Strasbourg maçını bekliyor. O tarihe kadar da toparlanma şansı var.

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