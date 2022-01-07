Süper Lig'de ligin ilk yarısını en yakın rakibi Konyaspor'un yedi puan önünde zirvede tamamlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu Edin Visca ve Jean Kouassi takviyeleriyle güçlendirirken, bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ancak bu sezon süre almakta zorlanan Abdulkadir Parmak takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından sezon sonuna dek takımdan ayrılmaya karar verdiğini aktaran 27 yaşındaki oyuncunun ligin ikinci yarısında kiralık olarak farklı bir formayı giymesi bekleniyor.

Orta saha oyuncusunun adı Giresunspor ve Çaykur Rizespor ile anılıyor.

İki kupa kaldırdı

Daha önce alt ligde Adana Demirspor ve Altınordu formaları da giyen Abdulkadir Trabzonspor formasıyla en iyi sezonunu 2019-2020 sezonunda geçirmiş ve 45 maçta 3 gol, 3 asistle oynamıştı.

Trabzonspor'da bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazanan tecrübeli oyucnu bu sezon 23 dakika süre bulabilmişti.

Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis ve zaman zaman da Abdülkadir Ömür'den oluşan orta saha rotasyonunda şans bulmakta zorlanan Abdülkadir'in geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray karşılaşmasında oyuna girmek istemediği gerekçesiyle Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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