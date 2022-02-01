Manchester City'nin Portekizli yıldızı Joao Cancelo: "Juventus'tan ayrıldığıma başlangıçta pişman oldum"

Joao Cancelo, Manchester City için Juventus'tan ayrılma kararından başlangıçta pişman olduğunu ve fikrini değiştirmesinin birkaç ay sürdüğünü itiraf etti.

Portekizli milli oyuncu, Haziran 2027'ye kadar yeni bir sözleşme imzaladı, ancak resmi kulüp web sitesine her şeyin çok farklı olabileceğini söyledi.

Let's take a look at Cancelo's best bits so far 🤩#ManCity pic.twitter.com/KBmaA9znwk — Manchester City (@ManCity) February 1, 2022

27 yaşındaki oyuncu, "İlk aylarda Manchester City'ye katılma kararımdan dolayı mutlu değildim" dedi.

"Ben de çok sevdiğim bir kulüpten geldim, Juventus. Kız arkadaşımla konuştum ve oynayabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiği konusunda anlaştık."

Cancelo, 40 milyon Euro'ya Valencia'dan Juventus'a transfer olmasından sadece bir yıl sonra, 2019 yazında 65 milyon Euro'ya İngiltere'ye geldi.

Ondan önceki sezonu da Serie A'da Inter'de kiralık olarak geçirdi, ancak Inter bu hareketi kalıcı hale getirmedi.

Kendi ifadesine göre, Cancelo'nun Manchester City'deki kariyerinin bu yeni aşamasını gerçekten kabul etmesi ve kabul etmesi epey zaman aldı.

Aralık-Ocak'tan itibaren düzenli olarak oynamaya başladım. Biz oyuncular her zaman oynamak isteriz, ancak her zaman takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla.”

Cancelo, bu sezon City formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 3 gol atıp 8 asist yaparak Avrupa'daki en iyi sağ beklerden biri oldu.

Benfica genç akademisinin ürünü olan Cancelo, aynı zamanda defansın sol tarafında da oynayabiliyor.

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