Ousmane Dembele, ocak ayındaki transfer döneminde Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalamadı ve başka bir takıma transfer olmadı. Kulüp başkanı Joan Laporta, Fransız oyuncunun bonservissiz bir şekilde başka bir takıma gideceğine inanıyor.

Paris Saint-Germain, Manchester United ve Chelsea gibi ekipler Dembele’nin durumunu yakından izlerken Fransız yıldız, kış transfer döneminin sonunda birçok isteyeni olmasına rağmen takımda kaldı.

Barcelona, oyuncusu için yapılan hiçbir teklifi onaylamadı ve Dembele yaz transfer dönemine kadar takımda kalmak zorunda.

Ne söylendi?

Dembele hakkında açıklamalarda bulunan Laporta, gazetecilere şunları söyledi:

“Ona çok iyi bir teklif yaparak sözleşmesini yenilemek istedik. Daha sonra bunun ekonomik bir mesele olduğunu ve oyuncunun daha fazla istediğini anladık.

“Ona, sözleşmesini yenilemek isteyip istemediğini sorduk, ama konu tıkandı. Menajeri hiçbir şey söylemedi. Biz elimizden geleni yaptık.

“Ona iki teklif sunduk ve tekliflerimiz son derece iyiydi. Kabul etmemesine çok şaşırdık. Bir İngiliz kulübünden oldukça iyi bir teklif almasına rağmen gitmek istemedi ve altı ay burada kalmayı tercih etti.

"Ne onun için ne de kulüp için iyi olmadı. Son dakikaya kadar onun için uğraşmak zorunda kaldık.

“Onu anlamak zor. Xavi şu anda çalışmalarını sürdürüyor ve gelecek sezonu da düşünmek zorunda.

“Dembele, başka bir kulüple anlaştı. Biz böyle düşünüyoruz. Menajerinin bize ima ettiği şey bu. Biz kulübümüzün iyiliği için hareket edeceğiz.”

Dembele konusunda hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından Laporta, Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang’ı transfer piyasasının kapanmasına dakikalar kala gerçekleştirdiklerini doğruladı.

“Maaşları ödeyecek paramız yoktu”

Barcelona başkanı, ekonomi başkan yardımcısı Eduard Romeu ile birlikte gazetecilere, Camp Nou'da eski başkan Josep Maria Bartomeu’nun bıraktığı mali krizi temizlemek için devam eden çalışmalarından bahsetti.

“Çok şüpheli operasyonlar tespit ettik. Hepsi araştırıldı. Özellikle bir kuruma, yersiz ve orantısız ödemeler bulundu.

“Barca'yı karmaşık bir duruma sokan bu eylemlerde suç ortağı olmak istemiyoruz. Astronomik borç ve büyük kayıplarla bu takımı yönetmeyi kabul ettik.

“Kulüp üyelerinin, kulübü yönetirken eski yönetimin ne yaptığını bilmeye hakkı var. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Daha detaylı açıklamak için buradayız.”

Romeu daha sonra şunları ekledi: “Geldiğimizde paramızın kalmadığını hemen anladık. Çok borcumuz vardı.

“Maaşları ödeyecek paramız bile yoktu. İki yıl içinde Barcelona 600 milyon euro’dan fazlasını kaybetti ve bunun yalnızca 135 milyon eurosu pandemi dönemine denk geliyor.”

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