RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Süper Lig, Avrupa'ya yerli teknik direktör ihracatı yapmayı bir türlü başaramadı ve kısa vadede bu durum çok mümkün görünmüyor. Fakat orta ve uzun vadede buna dair umut veren gelişmeler de yok değil.

Ülkedeki yeni nesil teknik direktörler, rakip analizine daha çok önem veriyor ve ligde artık eskimiş isimlerin yerine oyuna daha çok kafa yoran hocaları görebiliyoruz.

Teknik direktör ihracatında durum buyken umut verici bir başka gelişme daha yaşandı ve TFF 1. Lig ve Süper Lig'de Yalçın Koşukavak'ın teknik ekibinde analist olarak görev yapan UEFA B Lisansı'na sahip olan antrenör Yağız Çekem, yurt dışından teklif aldı.

30 yaşındaki antrenör, Rusya Premier Lig'in bir alt ligi olan FNL'de mücadele eden Akron FC'nin yaptığı bu teklifi kabul etti ve kısa süre önce orada 'duran top antrenörü' olarak göreve başladı.

Peki duran top antrenörlüğü tam olarak neyi ifade ediyor? Günümüz futbolunda duran toplar, ihmal ediliyor mu? Rusya kulübü, kendisini nasıl keşfetti?

Avrupa'daki ilk Türk duran top antrenörü olan Yağız Çekem, GOAL Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Akron kulübünden teklifi nasıl aldınız? Size nasıl ulaştılar?

"Ben, İskoçya Futbol Federasyonu'nda UEFA B Lisans eğitimini alırken Chris Docherty ile tanıştım. Chris o zamanlarda Hajduk Split'te sportif direktör yardımcısıydı. Ben de Yalçın Koşukavak ile Altay'da çalışıyordum.

"Eğitimde aynı gruba düştük, bazı ödevleri birlikte yaptık. Orada çok iyi bir iletişim oluştu. Çok iyi anlaştık. Futbolla ilgili neredeyse her gün iletişime geçiyorduk. Oyuna bakışımız, futbolla ilgili fikirlerimiz çok benziyordu.

"Bir süre sonra Hajduk Split, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Galatasaray ile rakip oldu. Benden Galatasaray ile ilgili bir rapor istediler ve gönderdim. Daha sonra Chris, Akron kulübünde sportif direktör oldu.

"Birkaç kez konuştuk. Bana, kulüpte yeni bir Avrupai düzen kurmak istediklerini ve alanlarında uzman antrenörler ile çalışmak istediklerini söyledi. Bana da duran top antrenörlüğü için bir teklifte bulundu.

"Daha sonra kendilerine bir sunum yaptım. Bilgimin olduğu konuları aktardım. Zaten ben Yalçın hocayla çalışırken yaklaşık 2.5 sezon duran toplarla da ilgileniyordum. Ama tabii sadece duran toplarla ilgilenen bir antrenör yoktu. Ben maçlardan 1-2 gün önce duran top organizasyonlarını hocayla paylaşıyordum ve bunu uyguluyorduk.

"Yaptığım sunumdan sonra fikirlerimiz uyuştu ve sürecin sonunda Akron'a katıldım. Hızlı gelişen, 2-3 haftalık bir süreç oldu."

Yalçın Koşukavak'ın yanından bu teklif gelince mi ayrıldınız yoksa daha önce mi?

"Yalçın hoca ile İstanbulspor'dan beri beraberiz. Altı sene oldu. Birlikte altı ayrı takımda çalıştık. Ben profesyonel futbolun içine Yalçın hoca sayesinde girdim. O bana şans verdi. Bu teklif gelmeden önce beraberdik.

"Teklif gelince hemen hocayla paylaştım. Kendisi bu durumu olgunlukla karşıladı ve beni destekledi. Genelde bu tür ayrılıkların kötü bir şekilde sonlandığını biliyoruz fakat Yalçın hoca, ‘Bunu mutlaka değerlendirmelisin’ diyerek bana destek oldu.

"Başardığım birçok şeyin arkasında o vardı. Hakkını asla ödeyemem. Onunla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."

Duran top antrenmanlarını oyuncular nasıl karşılıyor? Genelde sıkıcı buldukları söylenir. Akron'da şu ana kadar işler nasıl yürüyor?

"Belirlediğimiz bazı organizasyonları çalışıyoruz. Buraya geldiğimden bu yana ilk haftadan itibaren oyuncularla yaptığım toplantıda prensiplerin, organizasyonlardan daha önemli olduğunu vurguladım ve buna yönelik antrenmanlar yaptırmaya çalıştım."

Bunu biraz daha açar mısınız?

"Rutinler değişse bile prensiplerin değişmeyeceği bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Diyelim ki beşinci maçımızı oynuyoruz ve üç farklı korner organizasyonumuz var. Dakika 75 olmuş, dört oyuncu değiştirmişiz.

"Sahadaki oyuncular hangi organizasyonu yapacaktı, hangi rolleri vardı, bunlar karışabiliyor. Bunun önüne geçmek için prensipleri ön plana koymaya çalıştım ve şu ana kadar gayet iyi yol aldık.

"Duran top antrenmanları bazen rakipsiz yapılıyor ve oyuncular bekliyor. O yüzden sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden bu idmanları daha eğlenceli hale getirecek teknikler var.

"Bu teknikleri kullanınca hem tüm takım işin içine dahil olmuş oluyor hem de oyuncular sıkılmıyor. Bu tarz eğlenceli idmanları tercih edip oyuncuların sakatlanmasını ve sıkılmalarını engelleyeceğiz. O gelenekselliği yıkacak teknikleri uygulayacağız."

Türkiye’de duran top antrenörü var mı? Bu konuda Süper Lig ne durumda?

"Süper Lig'de duran top çalışmalarına özel bir antrenör olduğunu daha önce hiç duymadım. Konyaspor bu sezon taçtan birkaç gol atınca İlhan Palut hocaya bu soru sorulmuştu. O da ekibinin bir antrenörünün duran toplarla yakından ilgilendiğinden bahsetmişti.

"Bir de Trabzonspor'da Abdullah hocanın ekibinde Egemen Korkmaz'ın duran toplarla yakından ilgilendiğini biliyorum.

"Zaten Rusya’da da bizim takımımız dışında duran top antrenörü yok. Avrupa'da da yeni bir trend bu. Şu anda Premier Lig takımlarının yedisinde duran top antrenörü çalışıyor. Brentford, Championship'ten beri bu işte başı çekiyor. Danimarka kulüpleri, özellikle Midtjylland ve Nordsjaelland başta olmak üzere bu işe çok önem veriyor.

"İtalya'da çok ünlü Giovanni Vio var. SPAL kulübünde görev yapıyor. Aynı zamanda İtalya Millî Takımı'nda Roberto Mancini'nin de teknik ekibinde yer alıyor.

"Türkiye'de de zaman içerisinde özellikle Süper Lig'de bu konunun trend haline geleceğini düşünüyorum. Daha doğrusu, gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Galatasaray'ın uzun bir süre duran toptan gol atamaması önemli bir konu.

"Şu anda bir lüks gibi görünse de duran top antrenörlüğü önce Avrupa'da, daha sonra da Türkiye'de zamanla oturacak. Bundan beş sezon önce rakip analizi yapmak bile kulüplerde lüks olarak görülüyordu.

"Ama yeni nesil teknik direktörler ve sportif direktörler görev aldıkça duran top antrenörlüğünün de yaygınlaşacağını düşünüyorum."

Kariyer hedefiniz nedir?

"Profesyonel futbolda ne yazık ki projelerin süreleri çok kısa. Bir yıllık proje bile düşünemiyorsunuz. Kısa sürede görevden ayrılmanız gerekebiliyor. Bu yüzden uzun planlama yapmak gerçekçi olmuyor.

"Bu görevi Süper Lig’de de yapmak isterim. Duran topların önemini kavramış hocalarla çalışmak tabii ki isterim. Buna önem verip zaman ayırma gerek.

"Futbolda gollerin yüzde 35-40’ının duran toplardan geldiği söyleniyor. Peki biz antrenman süresinin yüzde 35’ini duran toplara ayırıyor muyuz? Bu konunun önemin kavrayan bir kulüpte tabii ki çalışmak isterim.

"Türkiye’de genelde maçlardan bir gün önce 10 dakika savunma, 10 dakika hücum olmak üzere toplam 20 dakikalık bir savunma antrenmanı planlanır. Ama 20 dakika çalışarak ne kadar fark yaratabilirsiniz? Bu büyük bir soru işareti."

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