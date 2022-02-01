Manchester United, Mason Greenwood'un formasını çevrimiçi satmayı durdurdu ve Nike, İngiliz oyuncu hakkında ortaya çıkan iddiaların ardından çalışma ilişkisini askıya aldığını duyurdu.

20 yaşındaki oyuncu, iddia edilen suçların görüntülerinin ve ses kayıtlarının sosyal medyada dolaşmasından sonra 30 Ocak pazar günü United tarafından kadro dışı bırakıldı.

Manchester Polisi, 20 yaşlarında bir adamın tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını da doğruladı.

Greenwood’un forma satışları durduruldu

20 yaşındaki oyuncunun forması, iddiaların ardından kulübün online mağazasından satıştan kaldırıldı.

Müşteriler şu anda Greenwood adının formalarının arkasında yazmasını istemiyor ve bu nedenle oyuncunun adı artık kulübün resmi çevrimiçi mağazasındaki listede görüntülenemiyor.

United’ın sayfasından yapılan arama; “Mason Greenwood için yaptığınız arama hiçbir ürünle eşleşmedi” sonucunu gösteriyor.

Nike’ın açıklaması

Spor giyim devi sözcüsü Reuters, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mason Greenwood ile ilişkimizi askıya aldık.

"Rahatsız edici iddialardan dolayı derin bir endişe duyuyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

United’ın açıklaması

Premier Lig kulübü pazar günü yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddiaların farkındayız.

"Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız.

"Manchester United hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmez."

Kırmızı Şeytanlar daha sonra şunları ekledi: "Mason Greenwood, bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlara dönmeyecek veya maç oynamayacak.”

Polis ifadesi

Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, "Manchester polisi bugün erken saatlerde, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadın tarafından yayımlanan çevrimiçi sosyal medya görüntüleri ve videolarından haberdar edildi.

"Soruşturma başlatıldı ve soruşturmaların ardından 20'li yaşlarındaki bir adamın tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını doğruluyoruz. Sorgulanmak üzere gözaltında tutuluyor. Soruşturmalar devam ediyor."

GMP, soruşturma devam ederken şunları ekledi: "Dedektiflere, bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutulan 20'li yaşlarında bir adamla konuşmaları için ek süre verildi.

“Soruşturmalar devam ediyor ve mağdura uzman desteği sunuluyor.

"İnsanlara, mağdurun ömür boyu anonimlik hakkını tehlikeye atabilecek veya aktif yargılamalarla canlı bir soruşturmaya zarar verme riskini taşıyabilecek her türlü yorumdan veya görüntü paylaşımından kaçınmalarını hatırlatıyoruz."

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