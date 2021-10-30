Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester United'ın hocası Solskjaer'in durumu hakkında konuştu.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer'e sempati duyduğunu ve Manchester United'ın teknik direktörlerinin iki kat daha fazla baskı altında olduğunu söyledi.

Yoğun bir baskı altında olan Norveçli hoca, Liverpool'a 5-0 mağlup olmasının ve Manchester United'ın Premier Lig'de 7. sıraya gerilemesinin ardından geleceği hakkında artan spekülasyonlarla karşı karşıya.

Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra en iyi kulüplere hocalık yapmanın nasıl bir yoğunluğu olduğunu biliyor.

Ne söylendi?

Manchester City'nin, cumartesi günü Crystal Palace ile oynayacağı maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United'daki sorunlar, iki katına çıktı. Onlar, tıpkı Liverpool gibi uzun yıllardır İngiltere'nin en büyük takımlarından birisi. Bu yüzden, galibiyetleri de yenilgileri de iki kat bir etkiye sahip. Bunlar sürpriz değil.

"İyi sonuçlar alamazsam bana da aynı şekilde davranılır. Hiçbir menajer kötü sonuçlara dayanamaz. Bu yüzden Manchester United'da beklentiler çok yüksek, Manchester United'da kalmak istiyorsan kazanmak zorundasın.

"Takım uzun süre Premier Lig'i kazanamadı. Bu nedenle, şampiyonluklar kazanmak için galibiyetler almaya çalışıyorlar çünkü tarihleri ​​bunu gerektiriyor. Barcelona'yı yönettiğimde biliyordum ki kazanmak zorundayım; yoksa başka bir menajer gelip benim yerime geçebilirdi.

"Herkesin bildiği bariz şeyleri söylüyorum şu anda. Ole Gunnar Solskjaer; ailesine, çevresindeki insanlara ve kendi personeline daha yakın olmak için maçları kazanmaya çalışıyor. Buna eminim çünkü bu bir sır değil."

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Manchester United'ın yöneticileri, Solskjaer'i destekleme konusunda güçlü duruyor ve kulüp kaynakları, sezonu kurtarmak için 'yapılacak çok şey' olduğu konusunda birleşiyor.

Pep Guardiola'nın, milli aradan hemen önce Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşması ve City'nin olası galibiyeti; Solskjaer üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır.

Bununla birlikte Ole Gunnar Solskjaer, Guardiola'ya karşı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Pep Guardiola'nın karşısına çıkan diğer menajerlerin hepsinden daha iyi bir istatistik sağladı ve İspanyol hocaya karşı üstünlük kurdu.

Manchester United; Manchester City maçı öncesinde Premier Lig'de Tottenham ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Atalanta'ya konuk olacak.

Manchester City ise evinde Club Brugge'le karşılaşacak. City, mücadeleyi kazanırsa Şampiyonlar ligi'nde büyük olasılıkla 9. kez son 16'ya kalacak.

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