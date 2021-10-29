Trabzonspor'da talihsiz sakatlık: Gervinho sezonu kapattı

Yapılan kontrollere göre, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun durumu ciddi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Ancak bordo mavililer şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Maçın henüz başında talihsiz bir sakatlık geçiren Gervinho, acılar içinde yerde kaldı. Maça devam edemeyen Fildişili oyuncu sedyeyle kenara alınırken, Trabzonspor oyuna 14. dakikadan itibaren Andreas Cornelius'la devam etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho'nun uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

"Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli."

Avcı, Gervinho'nun yerine transfer yapıp yapmayacakları sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isim bakıyoruz. Ancak Gervinho'nun sakatlığı sonrası bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor."

Gervinho'nun Trabzonspor karnesi

Trabzonspor'un bu yaz İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Gervinho, şu ana kadar bordo mavili formayla çıktığı 13 maçta iki gol attı ve bir asist yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında 5-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında bir gol, bir asistle yıldızlaşan 34 yaşındaki oyuncu, 10. haftada Göztepe'ye karşı maçın tek golünü kaydederek üç puanı getiren isim olmuştu.

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