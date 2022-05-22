Manchester City, Liverpool'u geride bırakarak 2021/22 sezonunda Premier Lig şampiyonu oldu

Aston Villa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanan Manchester City, Premier Lig'de son haftaya taşınan şampiyonluk yarışında ipi önde göğüsledi.

Matty Cash ve Philippe Coutinho'nun golleriyle son 20 dakikaya 2-0 geride giren Manchester City adına maçın kaderini değiştiren isim İlkay Gündoğan oldu.

69. dakikada oyuna dahil olan İlkay, 76 ve 81'de attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıdı. City'nin diğer golünü ise 78. dakikada Rodri kaydetti.

Liverpool'a galibiyet yetmedi

Wolverhampton karşısında henüz üçüncü dakikada 1-0 geriye düşen Liverpool; Mane, Salah ve Robertson'ın golleriyle galibiyete uzandı, fakat City'nin de kazanmasıyla Klopp ve öğrencileri ikincikle yetindi.

Biz 𝒃𝒊𝒓𝒃𝒊𝒓𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 ne yaptık? pic.twitter.com/ha4vnL3jw9 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 22, 2022

Tarihinde altıncı kez Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, son beş yılda dördüncü kez İngiliz futbolunun zirvesine çıktı.

Guardiola ve ekibi bu zaferle, Liverpool'un tarihi dörtlemeyi gerçekleştirme hayallerini de suya düşürdü. FA Cup ve Lig Kupası'nı kaldıran, Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükselen Liverpool, Premier Lig şampiyonluğu için de mücadeleyi son ana kadar sürdürdü.