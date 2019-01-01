Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (26 Ekim 2019)

Lider Liverpool'un 6 puan gerisinde yer alan Manchester City, Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

karşısında aldığı beklenmedik yenilginin ardından önce 'ı deviren ardından da Şampiyonlar Ligi'nde 'yı farklı mağlup eden , son üç maçından 7 puan çıkartmayı başaran Aston Villa'yı konuk edecek.

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26 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak olan bu mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

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Manchester City - Aston Villa maçı öncesi öne çıkan Opta istatistikleri:

Aston Villa'yı konuk ettiği son dokuz Premier Lig maçını kazanan ve bu süreçte rakibine 30 gol atıp sadece dört gol yiyen Manchester City, Nisan 2007'den bu yana sahadan mağlubiyetle ayrılmıyor.

Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde henüz ligde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

Son iki Premier Lig maçından galibiyetle ayrılan Aston Villa, daha önceki 20 karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti (3B 16M).

Manchester City forması giyen Sergio Agüero, Aston Villa'ya karşı sahaya çıktığı son dört Premier Lig maçında altı gol kaydetti.

Aston Villa forması giyen Jack Grealish, Premier Lig'de çıktığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Benjamin Mendy; Kevin De Bruyne, İlkay Gundogan, David Silva; Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Raheem Sterling.

Aston Villa: Tom Heaton; Federic Guilbert, Bjorn Engels, Tyrone Mings, Matt Targett; John McGinn, Marvelous Nakamba, Conor Hourihane; Anwar El Ghazi, Wesley, Jack Grealish.