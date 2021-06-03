Manchester City, Andre Silva'yı transfer etmek istiyor

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye mağlup olan Pep Guardiola'nın takımı hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sergio Agüero'nun sona eren kontratının ardından takımdan ayrılmasıyla golcü arayışlarına başlayan Manchester City'de gündeme gelen son isim kariyerini Bundesliga'da sürdüren Andre Silva oldu.

Tottenham'dan Harry Kane'i öncelikli hedef olarak belirleyen Pep Guardiola'nın takımı, Silva'nın da menajeri ile temas kurdu.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Bundesliga'da geride bıraktığımız sezonda 32 maçta 28 gol kaydeden Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile temasa geçen Manchester City yönetimi, bu transfer için 34 milyon sterlin talep eden Frankfurt ile de anlaşarak 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Atletico ve United da takipte

Öte yandan La Liga'da büyük bir sürprize imza atarak, sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid de Silva'yı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United da Silva'yı takip ediyor.

2017'de Porto'dan Milan'a 38 milyon euro karşılığında transfer olan Silva, Serie A'da beklentileri karşılamakta bir hayli zorlanmıştı. Milan tarafından önce Sevilla'ya ardından da Frankfurt'a kiralanan Silva, Bundesliga'da forma giydiği iki sezonda da çift haneli skor üretmiş ve Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasına girmişti.

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