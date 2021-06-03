"Jack Grealish, İngiltere için Cristiano Ronaldo gibi"

Avrupa Şampiyonası öncesi Avusturya karşısında güçlü bir performans sergileyen Jack Grealish herkesi etkilemeyi başardı.

Roy Keane, Aston Villa'nın İngiliz yıldızını Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.

Jack Grealish, hazırlık maçında karşılaştıkları Avusturya'yı 1-0 mağlup ettikleri mücadelede İngiltere adına umut verici bir performans sergiledi.

Şubay ayının ortasından bu yana Aston Villa ile yalnızca dört maça çıkan oyun kurucunun formu yerinde görünüyor.

Roy Keane ne söyledi?

ITV'de konuşan Keane, Grealish hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"O yıldız bir isim, her şeyi gerçekleştiriyor. Cesareti var ve topu dar alanlarda kullanabiliyor. Portekiz'in Cristiano Ronaldo'su gibi, takımımızda böyle oyunculara ihtiyacımız var."

İkinci yarıda oyundan alınmasının ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Grealish yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.

"Hala sakatlığımın farkındayım, bu yüzden maçlardan sonra elimden geldiğince hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyorum."

"Üç aydır zor bir süreç geçirdim, sakatlığımdan döndükten sonra yalnızca 3 maça çıktım. İyileşmek zaman alıyor ama istendiğinde hazırım. Sıkı çalışıyorum"

İngiltere'yi ne bekliyor?

İngiltere, EURO 2020 hazırlıklarını Pazar günü Romanya ile yapacağı karşılaşma ile sonlandıracak.

Üç Aslan, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını ise 13 Haziran'da Wembley'de Hırvatistan karşısında oynayacak.

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