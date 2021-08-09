Lukaku, Chelsea'ye gitmeye bir telefonla ikna oldu

Belçikalı yıldızın Chelsea’ye dönme kararı almasında Thomas Tuchel’in müdahalesi etkili oldu.

Milan ile 98 milyon euro karşılığında el sıkışan Chelsea, Romelu Lukaku’ya kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Londra ekibinin formasını ikinci kez giymeye hazırlanan yıldız forvet, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Chelsea için ilk sağlık kontrolünden Milano’daki Columbus Clinic’te geçen Lukaku, kısa süre içinde Londra’ya hareket edecek.

Inter, transfere onay vermeden önce Edin Dzeko için Roma’yla yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

Lukaku, Chelsea'de ne kadar kazanacak?

Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzalayacak olan 28 yaşındaki oyuncu, yılda 13 milyon sterlin kazanacak. Ancak Lukaku’nun Chelsea’yi seçmesindeki birinci faktör para değil.

Belçikalı, Inter’in yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kupa kazanmak için en iyi seçeneğin Stamford Bridge’te oynamak olduğunu düşünüyor.

Tuchel devreye girdi

Goal’den Nizaar Kinsella’nın edindiği bilgiye göre; ilk etapta Inter’de kalmaya sıcak bakan Lukaku’yu ikna eden, Chelsea menajeri Thomas Tuchel’le yaptığı telefon görüşmesi oldu.

Achraf Hakimi’yi PSG’ye satan ve teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayıran Inter’in geçen sezon kazandığı Serie A şampiyonluğunu tekrarlaması zor gözüküyor.

Sezon ortasında devraldığı Chelsea’yi Şampiyonlar Ligi’nde zafere taşıyan Tuchel, Lukaku’yu başarıya giden yolun Londra’dan geçtiğine ikna etmeyi başardı.

Chelsea’nin listesinde başka kim var?

Maviler’in transferdeki bir sonraki hedefi Sevilla’nın savunma oyuncusu Jules Kounde. Chelsea’nin Kurt Zouma’yı içeren takas paketini geri çeviren Sevilla, Kounde için sadece para istiyor.

Orta sahaya takviye için de arayışlarını sürdüren Chelsea, bu mevkiye yapılacak bir transfer yerine bütçeyi eldeki isimlerle sözleşme yenilemek için de kullanabilir.

Öte yandan 42 kişilik kadroyu daraltmak isteyen Tuchel; Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Danny Drinkwater, Davide Zappacosta gibi isimlerden bazılarını takımdan gönderebilir.

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Inter, Lukaku’nun yerini nasıl doldurmayı hedefliyor?