Milli Takım'dan Christian Eriksen'e destek mesajı

Euro 2020'de talihsiz bir rahatsızlık yaşayan Eriksen'e futbol dünyasından destek yağdı.

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan Christian Eriksen, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süreliğine ertelenen karşılaşma, Eriksen'den gelen sevindirici haberin ardından kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı.

Futbol dünyası Eriksen'in korkutan rahatsızlığına kayıtsız kalmadı. 29 yaşındaki oyuncuya, çok sayıda kulüpten ve futbolcudan iyi dilek mesajı geldi.

Türkiye Milli Takımı, resmi Twitter hesabından "Dualarımız Eriksen ve ailesiyle birlikte" mesajını paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Mesut Özil gibi isimlerin yanı sıra, Eriksen'in kulübü Inter ve geçmişte formasını giydiği Tottenham ve Ajax takımları birer paylaşımda bulundu.

Bütün dualarımız Christian Eriksen için 🙏🏻 pic.twitter.com/MZ90MnWMQx — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Forza Chris, all of our thoughts are with you! 🙏 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

The thoughts of everyone at U.S. Soccer are with Christian Eriksen, his family, teammates and all those in the Danish football family. — U.S. Soccer (@ussoccer) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Shocked. We're all with you, Christian Eriksen ❤️🇩🇰 Please be ok. 🙏🏼 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 12, 2021

Our thoughts this evening are with Christian Eriksen and his family, and all connected with @DBUfodbold . — England (@England) June 12, 2021

Thoughts and prayers go out to christian eriksen and his family praying everything is ok 🙏🏾 — Jesse Lingard (@JesseLingard) June 12, 2021

Please God — fabrice muamba (@fmuamba6) June 12, 2021

🇩🇰🙏🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 12, 2021

All of our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family 🙏🏼🇩🇰 @ChrisEriksen8 @dbulandshold pic.twitter.com/qL6Bamp4YH — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 12, 2021

🙏🏻🇩🇰 — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) June 12, 2021

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