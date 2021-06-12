Milli Takım'dan Christian Eriksen'e destek mesajı
Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan Christian Eriksen, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Bir süreliğine ertelenen karşılaşma, Eriksen'den gelen sevindirici haberin ardından kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı.
Futbol dünyası Eriksen'in korkutan rahatsızlığına kayıtsız kalmadı. 29 yaşındaki oyuncuya, çok sayıda kulüpten ve futbolcudan iyi dilek mesajı geldi.
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Türkiye Milli Takımı, resmi Twitter hesabından "Dualarımız Eriksen ve ailesiyle birlikte" mesajını paylaştı.
Cristiano Ronaldo, Mesut Özil gibi isimlerin yanı sıra, Eriksen'in kulübü Inter ve geçmişte formasını giydiği Tottenham ve Ajax takımları birer paylaşımda bulundu.
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