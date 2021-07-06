Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vitor Pereira'nın eski öğrencisi Marko Arnautovic'i transfer etmek istiyor

İtalyan basını Süper Lig'in iki şampiyonluk adayının Çin Ligi'nden ayrılmaya hazırlanan Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basını Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek iki dev takımın Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabete girdiğini öne sürdü. Corriere di Bologna'da yer alan habere göre Serie A takımlarından Bologna'nın da yakından ilgilendiği oyuncunun kısa bir süre içerisinde Shanghai Port'tan ayrılması bekleniyor.

Habere göre Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Arnautovic için Çin kulübüne resmi teklifini iletti. Bologna cephesi oyuncunun kulübüyle görüşmesinina ardından serbest kalmasını beklerken, Shangai'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe de Portekizli teknik direktörün talebinin ardından Arnautovic ile temasa geçti.

En iyi dönemi West Ham'daydı

Her iki İstanbul kulübünün de golcü oyuncu için 2.5-3 milyon euro arasında bir yıllık ücreti gözden çıkardığı belirtilirken, bu ücretin Bologna'nın teklifinin üstünde olduğu öğrenildi. Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de de boy gösteren Arnautovic, Çin kariyerine oldukça iyi başlamış ve 39 maçta 20 gol atmıştı.

25 milyon euro karşılığında Çin yolunu tutmadan önce Avrupa'da West Ham United, Stoke City ve Werder Bremen, Inter ve Twente formaları giyen 32 yaşındaki golcü kariyerinin en iyi dönemini West Ham ile Premier Lig'de yaşadı.

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