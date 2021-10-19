Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'tan Premier Lig tarihine geçecek maaş talebi

Mısırlı yıldızın menajeri, görüşmeler için İngiltre'ye gitti.

Yeni sezona çok yüksek perdeden giriş yapan Mohamed Salah, takımını sırtlamaya devam ediyor.

Son oynanan Watford karşılaşmasında bir gol atan bir de asist yapan Mısırlı yıldız, hem gol pasında hem de kendi kaydettiği golün öncesinde attığı çalımlarla, futbolsverleri kendine hayran bırakmaya devam etti.

Peki 2023'te sözleşmesi bitecek olan Salah, yeni kontrat imzalayacak mı? Bu soru, Liverpool taraftarlarının son dönemde aklını karıştırıyor olmalı.

Salah'ın sözleşmesi durumu ne olacak?

Uzun süredir konuşulan konuda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daily Mirror'da yer alan habere göre Salah'ın menajeri Ramy Abbas, futbolcusunu Liverpool'un en çok kazananı ve Premier Lig'deki en yüksek ücretli oyunculardan biri haline getirecek sözleşme için İngiltere'ye gitti.

Abbas, görüşmelerde aylık 592 bin euro'luk bir sözleşme imzalamayı umut ediyor. Salah'ın mevcut sözleşme ile kazandığı ücret ise 237 bin euro civarında.

Şu anda Premier Lig'de en yüksek parayı kazanan oyuncu, haftalık 565 bin euro elde eden Cristiano Ronaldo.

Salah eğer istediği kontratı alırsa Premier Lig'in en yüksek maaş alan futbolcusu konumuna ulaşacak.

Jürgen Klopp ne söylemişti?

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Salah'ın Watford maçındaki harika performansının ardından BT Sport'a yaptığı açıklamada, yıldız oyucuyu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun önüne koyup şu yorumu yaptı:

"Bugün performansı muazzamdı. İlk golü harikaydı. İkinci golü ise özeldi.

"O zirvede. Bunu hepimiz görüyoruz. Ondan daha iyi kim var? Messi ve Ronaldo'nun dünya futbolu için neler yaptıklarını ve onların hakimiyetini konuşmamıza gerek yok.

"Ama şu anda en iyisi o."

Salah'ın bu sezonki rakamları

Mısırlı yıldız, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı.

Söz konusu 10 karşılaşmada 10 gol atan Salah, dört de asist yapmayı başardı.

10 golün yedisini Premier Lig'de kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, üç golü de Şampiyonlar Ligi'nde attı.

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