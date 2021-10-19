Paris Saint-Germain'e Neymar'dan kötü haber

Brezilyalı yıldız, Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almadı.

Brezilya ile millî takımda sakatlanan Neymar, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı karşılaşacağı Leipzig maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Taraftarlar, yetenekli oyuncunun salı gecesi için hazır olmasını umuyorlardı ancak beklenen olmadı.

Cuma günü Angers maçında da yorgun olduğu için kadroda olmayan Brezilalı yıldızın dönüşü uzayacak gibi görünüyor.

Ne söylendi?

PSG'nin internet sitesinden yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neymar Jr, milli takımdan dönüşünden bu yana kas ağrısı çekiyor ve takıma dönüş yapmadan önce birkaç gün tedavi süresini uzatmak zorunda kalacak."

Ligue 1 lideri, ayrıca Arjantinli millî futbolcu Leandro Paredes'in de sakatlık nedeniyle kadroda olmayacağını açıkladı. Sezon başından bu yana badır problemi ile baş etmeye çalışan Sergio Ramos'un ise antrenmanlara geri dönmeye yakın olduğu duyuruldu.

Neymar kaç maç kaçırabilir?

Neymar'ın iyileşmesi beklenenden daha uzun sürerse Brezilyalı yıldız, 24 Ekim'de Ligue 1'de oynanacak Marsilya maçını da kaçırabilir.

PSG'nin daha sonra son şampiyon Lille ile karşılaşmadan önce beş günlük bir zamanı olacak. Bu esnada Neymar'ın sakatlığını tamamen atlatması ve tekrardan Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer alması bekleniyor.

Neymar'ın kötü başlangıcı

Brezilyalı, bu sezon PSG için tüm kulvarlarda ilk yedi maçında sadece bir gol attı ve geçen hafta 2022 Dünya Kupası'nın Brezilya için son maçı olabileceğini kabul ettiğinde kendisi hakkındaki endişeleri daha da arttırdı.

Ancak Neymar, Brezikya'nın Uruguay'a karşı 4-1'lik galibiyetinde gol atarak hâlâ sahada olduğunu da kanıtladı.

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