Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu pişmanlığı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu nedeniyle Trabzon'da 'vatan haini' ilan edildiğini söylüyor.

Türkiye'nin teknik patronu istifa etmeye hazır olduğunu vurgularken Emre Belözoğlu'nun takıma faydalı olabileceğini söylüyor.

Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, ay-yıldızlı takımın aldığı kötü sonuçların ardından dün bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

Yapılan görüşmede nihai bir karar çıkmadı ancak Şenol Güneş milli takıma kulüp düzeyinde bakıldığını düşünüyor.

Şenol Güneş ne söyledi?

Skorer'den Tayfun Bayındır'ın haberine göre; Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında dün gerçekleşen zirvede deneyimli hoca, TFF Başkanı'na kendini bu sözlerle ifade etti:

"Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum.

Türk Sporu ve özellikle Türk Futbolu’na ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın."

"Beni ve futbolcularımı çok üzen tavır ve söylemlerle karşılaştık, bunları gerçekten hiç hak etmedik. Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır."

"Evet son Hollanda maçının kadro seçiminde hatam var. Örneğin Orkun yerine Ozan Tufan ile başlayabilirdim. Ama Ozan karantinadan yeni çıkmış, fazla antrenman yapmamıştı. Ne vereceğini bilemediğimiz için böyle bir karar aldık. Burada yanlış yapmış olabilirim. Hepsini kabul ediyorum. Bunun sonucunda da alınacak her türlü karara saygı duyuyorum.

Türk Sporu ve özellikle Türk Futbolu’na ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın."

"Burada öncelik ne benim, ne de yerime gelecek hocadır. Öncelik hala Dünya Kupası finallerine gitme şansı bulunan Milli Takımdır. Onun için ne yapmalıyız ona bakmalıyız.

Ortada zor bir durumun olduğu kesin. Her karara saygılı olduğumu tekrar söylüyorum. Çok genç, heyecanlı ve mutlaka başarılı olmak isteyen ve bu yüzden de zaman zaman hatalar yapan bir takımımız var. İnanın bu gençler büyük işler başaracaklar."

"İlk günden beri bir maaştır tutturdular. Siz de biliyorsunuz ki gelir gelmez benim sözleşmemi Türk parası üzerinden yaptık. Ben önceki hocalar gibi döviz cinsinden para almıyorum. Ama kamuoyundan algı bambaşka..."

"Karadağ maçı bitmiş hemen ne alakası varsa yabancı sayısı ile ilgili tartışmalar başladı. Sayı değiştiği için bu sonucun alındığını bile söyleyen çıktı. Ne alakası var, bu maçla yabancı sayısının... Bu durum bile bizi hedef göstermek için kullanılıyor. Siz de iyi biliyorsunuz ki 8+3’e ben de karşı çıktım. Önerim 12’den itibaren kademeli düşüştü."

Şenol Güneş: Emre Belözoğlu'nu çok istedim

"Ne yazık ki herkes buraya kulüp takımı gibi bakıyor. Milli Takım kavramından, milli duygulardan çok uzaklaştık.

Örneğin Emre Belözoğlu’nu yanıma almak istedim. Bu konuda epeyce yol da aldık. Ama bu kararımdan dolayı Trabzon’da kendi şehrimde vatan haini ilan edildim.

Oysa bu gençleri, bu takımı en iyi tanıyan isimdi Emre... Çok faydalı olabilirdi. Hem bana, hem oyunculara..."

A Milli Takımı ne bekliyor?

Dünya Kupası elemelerinde son 3 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye grubunda Hollan ve Norveç'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, 8 Ekim'de Norveç, 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelerek Katar 2022 bileti almaya çalışacak.

Türkiye, Dünya Kupası için son maçlarını ise 13 Kasım'da Cebelitarık, 16 Kasım'da Karadağ ile oynayacak.

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