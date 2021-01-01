Liverpool taraftarından kulübe ağır sözler: Ruhunuzu sattınız!

Liverpool'un dünyaca ünlü 'The Kop' tribünü, kulübe öfke kustu.

Avrupa Süper Ligi projesi, futbol dünyasını adeta birbirine kattı.

12 kulübün, daha fazla gelir elde etmek için kurduğu lig; eski futbolcudan teknik direktörlere, kulüp başkanlarından lig yönetimlerine kadar herkesin tepkisiyle karşılaştı.

Taraftarlar da bu oluşuma ciddi şekilde mesafeli. Büyük ölçekli ilk tepki, 12 kulüpten biri olan Liverpool taraftarlarından geldi.

Ne söylendi?

Kırmızılar'ın dünyaca ünlü taraftar grubu Spion Kop 1906, kulübün bu oluşumda yer almasını mide bulandırıcı olarak nitelendirdi ve bundan sonra 'The Kop' tribünündeki tüm pankart ve bayrakların kaldırılacağını açıkladı.

The Athletic'e yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kulüple görüşme halindeyiz. Onlara tüm pankart ve bayrakları en kısa sürede stadyumdan almak istediğimizi ilettik. Bu andan itibaren kulübe olan desteğimizi çekiyoruz. Finansal aç gözlülüğü oyunun bütünlüğünün üstüne koyan kulübe daha fazla destek veremeyeceğimizi hissediyoruz.

"Kulüp sahiplerinin bu yaptığı, rezalet bir şey ve mide bulandırıcı. Taraftarlara danışılmadan nasıl böyle bir karar alındığını bilemiyoruz. Ruhlarını sattılar.

"Hiçbir Liverpool taraftarı bu Süper Lig'de yer alamaz. Menajerlerin ve oyuncuların konuyla ilgili taraftarların düşüncelerini öğrenmeleri iyi olacaktır."

Alınan bu karar sonucunda, Liverpool'un bir sonraki hafta oynayacağı Newcastle maçında stadyumda efsane oyuncular ve teknik direktörler için yapılan pankartlar yer almayacak.

Büyük resim

Liverpool taraftarların bu eylemi, bir domino etkisi yaratıp Avrupa'nın diğer kulüplerine sıçrayabilir. Çünkü amatör ruha sahip taraftarlar, ticari kaygının futbolun önüne geçmesini asla istemiyorlar.

Eğer bu protestolar Avrupa'da ciddi oranda artarsa, Avrupa Süper Ligi'nin tökezlemesini sağlayabilir.

Liverpool, Anfield Road'da kaç maç oynayacak?

Kırmızılar, İngiltere Premier Lig'de 24 Nisan'da evinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp'un ekibi daha sonra 5 Mayıs'ta Anfield Road'da Southampton'ı konuk edecek.

Liverpool, ligin son maçında ise 23 Mayıs'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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