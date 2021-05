Liverpool Ozan Kabak'ın transferi için henüz karar vermedi

Alman teknik direktör milli futbolcunun İngiliz ekibindeki dönemini değerlendirirken, performansından etkilendiğini gizlemedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp takıma devre arasında katılan milli futbolcu Ozan Kabak'ın kulüpteki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Liverpool formasıyla 13 maça çıkan Ozan'ın çok genç bir isim olduğunun çizen Alman teknik direktör, Ozan'ın kalıp kalmayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Klopp ne söyledi?

Ozan'ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına sezonun sona ermesinin ardından karar vereceklerini söyleyen Klopp, milli oyuncunun performansını övdü:

"Ozan kesinlikle inanılmaz bir performans ortaya koydu. Liverpool forması giydiği dönemde harika bir iş çıkardı.

"Şimdiden inanılmaz bir deneyime sahip ve henüz 20 yaşında olduğunu unutmamalısınız. Farklı kültürlerde yer aldı ve Almanya'da iki büyük kulüpte zor şartlar altında oynadı.

"Oyun sistemimize adapte olması biraz zaman alsa da bizim için harika maçlar çıkardı. Leipzig eşleşmesinde inanılmazdı. Gelecekte neler olacağını sezonun sona ermesinin ardından düşüneceğiz.

"Açık konuşmak gerekirse bunun için yeterince zamanımız var."

Ozan kalmak istiyor

Liverpool'un Ibrahima Konate'ya olan ilgisi ve Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip üçlüsünün sakatlıktan dönecek olması Ozan'ın takımda kalma ihtimalini zayıflatıyor.

Buna rağmen takımda kalmak istediğini dile getiren Ozan, Liverpool'daki kısa sürelini deneyimin kendisine birçok şey kattığını ve çok şey öğrendiğini söyledi:

"Jürgen henüz geleceğim hakkında bir şey söylemedi. Liverpool çok büyük bir kulüp. Şu ana dek bu formayı giydiğim her an ve her dakika gurur duydum.

"Klopp gibi bir hoca ve çok sayıda yıldız oyuncuyla birlikte olmak, onlarla çalışmak bile bir oyuncuyu olduğundan daha iyi bir noktaya taşımak için yeterli."

