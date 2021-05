ÖZEL | Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry: Kendimden memnun değilim

Serge Gnabry, bu sezonki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti ve birden fazla şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

Serge Gnabry, Bayern Münih'te hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdiğini hissediyor ve "Kendimden memnun değilim" diyor.

Goal ve Spox'a konuşan Gnabry, koleksiyonuna bir Bundesliga şampiyonluğu daha eklese de Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Almanya Kupası'nda taç takamamasından dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Serge Gnabry ne dedi?

"Kendimden memnun değilim. Gol ve asist sayımı yukarıya çekmek istedim. Ne yazık ki, çok uygun şansları kaçırdığım çok fazla maç vardı. Bunun üzerinde çalışmam gerekiyor."

" Bu sezon neredeyse hiç sakatlık geçirmedim. Corona yüzünden sadece bir kez dışarıda kaldım. Bu durum, sezondan çıkarmam gereken olumlu bir şeylerden biri."

"Geçen sezon tüm başarılarımızdan sonra, tekrar birden fazla şampiyonluk kazanmak isterdim. Her zaman mümkün olduğunca çok şey başarmak istiyorum."

"Almanya Kupası ikinci tur maçında Holstein Kiel'e elenmek can sıkıcıydı. Bu bizim başımıza gelmemeliydi. Ancak daha da büyük hayal kırıklığı Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye çeyrek finalde elenmek oldu."

"Bir kez daha Bundesliga şampiyonu olduk ve bundan çok memnunuz. Ama elbette daha fazla şampiyonluk kazanmak isterdik. Rekabetçi sporcularız. FC Bayern'de oynuyoruz ve her zaman her şeyi kazanmak istiyoruz."

"Frank Ribery'nin 7 numaralı formasını giymek başlangıçta büyük bir olaydı ama artık alıştım. Herhangi bir baskı hissetmiyorum."

"Biz oyuncular her duruma uyum sağlamalıyız. Taraftarlar olmadan atmosfer daha az duygusal ve daha sessiz. Fakat sonunda işimizi yapmalı ve kazanmalıyız. Hepimizin stadyumda taraftarlarla oynamayı tercih ettiği de açık."

"Julian Nagelsemann, Werder Bremen'de bir yıl daha geçirmek yerine beni Hoffenheim'a gitmeye ikna etmişti. Onun altında çok geliştim."

"Hâlâ çok genç, iyi bir yönetici ve özellikle taktik olarak küçük detaylara büyük önem veriyor. Bizi her zaman mükemmel bir şekilde hazırlardı."

"Her antrenmana ve her analize her zaman mükemmel bir şekilde hazırlanmak istiyor. Genellikle bir önceki maçta iyi yapmadığımız şeyleri, daha iyi yapana kadar tekrar tekrar uygulardık."

"Julian Nagelsmann her zaman yüzde 100 motive eden bir teknik direktör. Onunla çok iyi anlaşıyorum. O oyuncularını daha iyi yapan biri. Onunla tekrar çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Nagelsmann Hoffenheim'da beni ara sıra sağ bekte oynattı. Bir daha orada oynamayı tercih etmem. Genel olarak, hücumda daha çok keyif alıyorum. Ama beni beke koyarsa, orada da oynarım."

"Çok yakın arkadaş olduğum insanların kulüpten ayrılması benim için üzücü. Yıllar geçtikçe, David Alaba, Jerome Boateng veya Javi Martinez gibi isimlerle olmaya, soyunma odasını onlarla paylaşmaya ve birlikte çok şey yapmaya alışmıştım. Onları her gün özleyeceğim."

"Hepimiz, Joachim Löw'e mükemmel bir veda etmek için güçlü bir turnuva oynamak istiyoruz. Onun Alman futbolu için neler yaptığını herkes biliyor. Tüm zamanların en başarılı milli antrenörlerinden biridir."

Serge Gnabry'nin Bayern Münih performansı

Gnabry, Bayern'in Hansi Flick yönetiminde 2019-20'de eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkmasında önemli bir rol oynamış ve tüm kulvarlarda 46 maça çıkıp 23 gol atmış, ayrıca 14 asist yapmıştı.

Almanya Milli Takımı'nda da yer bulan oyuncu bu süreçte Avrupa'nın en iyi kanatlarından biri olarak ününü pekiştirdi. Ancak rakamlar bu sezon düştü.

Gnabry, bu sezon Bayern için 37 maçta yer aldı ve sadece 10 gol attı. Asist sayısı ise üçte kaldı. 26 yaşındaki oyuncu hafta sonunda Freiburg'a attığı golden önce iki aylık bir sessizliğe bürünmüştü.