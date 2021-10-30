Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: Bunu Salah'a yapmak suç olurdu

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Salah'ı dinlendirmekle ilgili gelen sorulara net bir cevap verdi.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı bu hafta sonu Brighton ile oynayacakları maç için dinlendirme fikrini reddetti ve bunu yapmanın "suç" olacağını iddia etti.

Salah, geçen hafta Manchester United karşısında tarihi bir hat-trick yaptı ve bu sezon, 9 Premier Lig maçında 10 gol atarak ligin gol kralı konumunda bulunuyor.

Liverpool; 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Mohamed Salah, Anfield'da cumartesi günü Brighton'ı ağırlayacakları karşılaşmada kilit oyunculardan birisi olacak.

Klopp, Salah için ne söyledi?

Maç öncesi basın toplantısında Jürgen Klopp'a, Atletico Madrid'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında ve İngiltere Premier Ligi'ndeki Brighton müsabakasında Mısırlı yıldızı Salah'ı dinlendirme ihtimali olup olmadığı sorulduğunda, Klopp şu cevabı verdi:

“Bu sorunuzu tamamen unutun, lütfen! Brighton'a karşı Salah'ı dinlendirmek mi? Bu, bir suç olurdu!

“Brighton, çok iyi bir takım ve harika bir başlangıç yaptılar. Son zamanlarda iyi sonuçlar alamasalar da bu müsabaka bizim için zorlu geçecek.

"Manchester City ile Brighton arasındaki maçı tekrar izleyin. Böylece, neden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız.

"Evet, bu yüzden Salah'ı oynatacağım ve Mo, her dakika oyunda olmak istiyor.

“Bütün futbolcularım, her zaman oynamak istiyor ve onların dinlenmek istedikleri hiçbir maç yok."

Liverpool'da, Brighton maçında kimler oynayabilir?

Klopp, daha önce orta saha oyuncusu Naby Keita'nın Manchester United maçında sakatlanmasına rağmen Brighton karşılaşmasında oynamaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Keita, Manchester United maçında Paul Pogba'dan çok sert bir müdahale almıştı. Fransız oyuncu Pogba, yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görmüştü.

Ancak Fabinho'nun, diz sakatlığı nedeniyle Brighton maçını kaçırması muhtemel görünüyor. Brezilyalı futbolcu, bu hafta takımla antrenman yapmadı ve riske edilmeyecek.

Thiago ise idmanlara başlamasına rağmen Jürgen Klopp, sakatlığının nüksetmemesi için İspanyol oyuncusunu Brighton karşısında oynatmayacak.

James Milner da Old Trafford'daki sakatlığının ardından bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Daha fazlası için:

Manchester City Menajeri Guardiola'dan Solskjaer'e: Manchester United'da kalmak istiyorsan kazanmak zorundasın

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'yi neden oyundan çıkardı?

ÖZEL | Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Türkiye'de fatura ilk olarak hocalara kesiliyor ama bizde öyle olmadı