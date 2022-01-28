Liverpool, Luis Diaz transferinde Tottenham'ı yenmeye hazırlanıyor

GOAL, Liverpool'un pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Porto'nun kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etmeye çalıştığını doğruluyor.

Kırmızılar, yakın zamana kadar Tottenham'a gitmesi beklenen Kolombiyalı millî oyuncu için sürpriz teklif vermeye hazır.

Portekiz'den gelen raporlar, Liverpool'un 15 milyon euro ekstra bonuslarla birlikte toplamda 45 milyon euro'luk bir teklife hazır.

Fakat henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

Liverpool, neden Diaz'ın peşinde?

Liverpool, ilk öne Diaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Spurs, Kolombiyalı yıldıza ilgiyi artırınca Kırmızılar buna mecbur kaldı.

Yakın zamanda Liverpool'un yeni spor direktörü olacak olan Julian Ward, ayrılan Michael Edwards'ın yardımıyla müzakerelere öncülük ediyor. Diaz şu anda Arjantin için Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ediyor ve hâlâ üstesinden gelinmesi gereken engeller var.

Ancak Liverpool bu anlaşmayı başarırsa, bu Tottenham'a büyük bir darbe olabilir.

Diaz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto adına Liverpool'a karşı iki kez oynadı ve Liverpool her iki maçı da rahat bir şekilde kazanmasına rağmen, scoutların ondan etkilendiği anlaşılıyor.

Kendisini iyi bir ligde yeterince kanıtlamış olan 25 yaşındaki futbolcu, hâlâ gelişime açık bir oyuncu olarak görülüyor. Porto'da ağırlıklı olarak sol kanatta oynadı. Fakat gerekirse diğer forvet pozisyonlarında da oynayabilir.

Onun gelişi, Jürgen Klopp'un hücum seçeneklerini sezonun son aylarında önemli ölçüde artıracak ve Liverpool hâlâ dört kulvarda mücadele ediyor.

Diaz, Alex Oxlade-Chamberlain'in form tuttuğu dönemde hem onunla hem de Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Diogo Jota'yla forma rekabetine girebilir.

Liverpool'da gidenler kimler olacak?

Diaz'ın gelişi, doğal olarak Takumi Minamino ve Divock Origi'nin geleceği hakkında şüphe uyandırıyor.

Minamino, diğerlerinin Leeds ve Monaco'nun ilgisini çekti ve Liverpool, uygun bir teklif gelirse onu satmaya istekli olacak.

Aynı şey Newcastle ve Atalanta da dahil olmak üzere bir dizi kulübün listesinde yer alan Origi için de geçerli. Belçikalı şu anda diz sakatlığından iyileşme sürecinde, ancak şubat ayının başlarında antrenmanlara geri dönmesi gerekiyor.

Origi'nin sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Defans oyuncusu Nat Phillips ise Newcastle, Watford ve Burnley'in yanı sıra İtalya ve Almanya'daki kulüplerin ilgi odağında. Liverpool, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon sterlin istiyor.

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