Liverpool, Lille’in genç yıldızını istiyor

Hücum opsiyonlarını arttırmak isteyen Liverpool, Lille forması giyen genç yıldızı listesine aldı.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geride bıraktığımız sezonda savunma hattında sakatlıklarla boğuşmuş ve beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Kadrosuna RB Leipzig’den Ibrahima Konate’yi katan İngiliz devi; yeni sezonda Manchester City, Chelsea ve Manchester United gibi rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek için elindeki hücum opsiyonlarını da arttırmak istiyor.

Bu doğrultuda Liverpool, gözünü Ligue 1’e çevirdi.

Liverpool, Lille forması giyen David’i istiyor

TSN’in haberine göre Liverpool, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Lille’in genç hücumcusu Jonathan David’i transfer etmek için fırsat kolluyor.

Habere göre Lille, gelir elde etmek için oyuncu satmaya karar verirse Liverpool 21 yaşındaki Kanadalı golcü için devreye girecek.

Ayrıca haberde Liverpool’un geçen sezon Ligue 1’de 13 gol kaydeden oyuncunun gelişimini uzun süredir takip ettiğine yer veriliyor.

Jonathan David’in kariyeri

Kanadalı golcü, geride bıraktığımız sezonda 30 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Gent’ten transfer edilmiş ve tarihin en pahalı Kanadalı oyuncusu olmuştu.

21 yaşındaki isim, Galtier’in şampiyonluğa ulaşan 4-4-2 düzeninde Burak Yılmaz’la birlikte en uçta forma giymişti.

Ayrıca David, Kanada formasıyla çıktığı 16 maçta 15 kez rakip fileleri sarstı.

Daha fazlası için:

"Ben Ronaldo'yum, topu sadece ağlara gönderirim!"

Tottenham’da beklenen imza çok yakın

“Barcelona bana şans vermedi”