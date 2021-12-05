Liverpool ile henüz sözleşme yenilemeyen Mohamed Salah, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu

Mohamed Salah ile Liverpool arasındaki sözleşme krizi uzun süredir devam ediyor. Kontratı 2023'te sona erecek olan Salah, Liverpool yönetiminden ciddi bir maaş artışı talep ediyor.

Liverpool ile Salah'ın temsilcileri arasındaki görüşmelerin çözümsüzlüğe doğru ilerlemesi, basında Barcelona söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Liverpool formasıyla 223 maçta 144 gol atan Salah, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı. 29 yaşındaki oyuncu, her fırsatta Liverpool'da kalmak istediğini dile getirse de, bunun gerçekleşmesi için belli şartların sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Ne söyledi?

"Daha önce de defalarca söyledim. İş benim vereceğim karara bağlıysa Liverpool'da kalmak isterim."

"Ama bu sorunu çözebilmek için bir karar vermesi gereken taraf Liverpool yönetimi."

"Aslında ortada bir problem yok, sadece sözleşme için uzlaşma sağlamamız gerekiyor. Her şey onların elinde."

"Aldığınız maaş kulübün size ne kadar değer verdiğini ve kalmanız için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterir, ama karar aşamasında belirleyici olan tek faktör bu değil."

"Takımın kazanma arzusu ve teknik direktörün istekleri de karar aşamasında önemli rol oynuyor."

"Barcelona'nın ilgisi mutluluk verici"

Salah'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik, doğal olarak transfer dedikodularını tetikledi. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez'in Salah'ı kadroya katmak istediği yazılmıştı.

Mısır'da yayın yapan MBC Masr TV'ye konuşan Salah, önceliğinin Liverpol'da kalmak olduğunu yineledi.

"Barcelona gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi mutluluk verici, ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

"Şu anda dünyanın en güçlü ligi olan Premier Lig'de kalmak istiyorum."

Bu sezon 20 maçta 19 gol sekiz asistle oynayan Salah, Liverpool'un Premier Lig'de yeniden zirve yarışına dahil olmasını sağladı.

Mısırlı oyuncu ligde 15 maçta 13 gol ve sekiz asist üretirken, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta altı gol kaydetti.

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