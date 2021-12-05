İskoçya'da nehre kaçan top, Hollanda'da ortaya çıktı

Tay Nehri'nde başlayan yolculuğu Kuzey Denizi'nde devam eden top, su üzerinde yaklaşık 650 kilometrelik mesafe katetti.

Topu bulan Esther Verhees, meşin yuvarlağın üzerine kırmızı kalemle yazılmış Dundee Athletic yazısını görünce Facebook üzerinden kulübe ulaştı.

Ne söyledi?

Verhees, Dundee Athletic'e , "Futbol topunuzu mu kaybettiniz? Hollanda, Vlileland sahilinde bir top bulduk, çok uzun yoldan gelmiş" mesajını gönderdi.

🚨⚽️ | 2 weeks ago, Dundee Athletic kicked a ball that ended up in the River Tay - recently, the ball was found 408 miles away on a beach in Vlieland, Netherlands pic.twitter.com/xRuBj58KWz — Football For All (@FootballlForAll) December 5, 2021

Bu ilginç olay sosyal medya kullanıcılarını da espri konusu oldu. Bir futbolsever, "Topa o kadar kötü vurmuşlar ki, başka ülkeye gitmiş" yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise Sergio Ramos'un 2012'de Bayern Münih'e karşı üstten auta gönderdiği penaltıyı hatırlatarak, "Sergio Ramos bir penaltı daha kullanmış" mesajını paylaştı.

Daha önce de yaşanmıştı

İskoçya, 2017 yılında benzer bir olaya daha sahne olmuştu. Banks o' Dee kulübünün Dee Nehri'ne kaçırdığı top, 1600 kilometrelik seyahatin ardından Kuzey Denizi'ni aşarak Norveç kıyılarındaki Vanna Adası'nda kıyıya vurmuştu.

Topu bulan Johnny Mikalsen, bizzat Aberdeen'e giderek topu kulüp yetkililerine teslim etmişti.

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