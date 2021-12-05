Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'ten Cristiano Ronaldo'ya pres övgüsü

Ralf Rangnick yönetimindeki ilk maçında Premier Lig'de Crystal Palace'ı ağırlayan Manchester United, Fred'in golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Kendi sahasında Nisan ayından bu yana ilk kez kalesini gole kapatan Kırmızı Şeytanlar, hafta içi alınan Arsenal galibiyetinin ardından çıkışını sürdürdü.

Rangnick ne söyledi?

Kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Rangnick, maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi savunma yaptık ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol altında tuttuk. Gol yememiş olmamız en önemli noktaydı."

"Bu arada, Cristiano Ronaldo'nun topsuz oyundaki çabasına şapka çıkarıyorum."

Cristiano Ronaldo, istatistiklere göre Premier Lig'in en az pres yapan forvetleri arasında yer aldığı için eleştiriliyordu.

"Sergilediğimiz futbol beni çok mutlu etti. Özellikle ilk yarım saatlik dilimde müthiş pres yaptık. Bu bölümde tek eksiğimiz goldü."

"Geliştirmemiz gereken noktalar vardı. Bunlardan biri gol yememek. Takımla sadece bir antrenmana çıktım, ama sonuç gerçekten etkileyici. Beklentilerin üzerine çıktık."

Fred ters ayakla attı

Baştan sona oyunun hakimi olan United'ın galibiyet golü için 77. dakikayı beklemesi gerekti. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla harika bir vuruş çıkaran Fred, kendisi adına sezonun ikinci golünü kaydetti.

United elde ettiği zaferle, bu sezon sadece ikinci kez iki maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

"Emin olmak için yardımcıma, 'Fred golü sağ ayakla mı attı' diye sordum. Sadece sol ayağıyla şut atabildiğini sanıyordum. Onun adına sevindim."

"Her zaman üstün taraf olmaya çalışıyoruz. Son beş dakika haricinde bu başardık. Başarılı olduğunuzda bir şeyler inşa etmek daha kolay. Hedefimiz önümüzdeki maçları da gol yemeden tamamlamak ve hücumda daha fazla gol pozisyonuna girmek."

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