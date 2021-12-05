Dortmund-Bayern Münih maçının hakemine 'şikeci' diyen Jude Bellingham'a men cezası kapıda

Bundesliga'da Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçın ardından en çok tartışılan konu hakem kararlarıydı.

Dortmund cephesi Bayern'e galibiyeti getiren penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Maçın ardından Viaplay Football'a konuşan Jude Bellingham ise, hakem Felix Zwayer'in geçmişte karıştığı şike skandalını yeniden gündeme taşıdı.

"Daha önce şike yapmış bir hakemi Almanya'daki en önemli maça atadılar. Ne bekliyordunuz ki?"

Şikeye karışan Zwayer altı ay ceza almıştı

2015 yılında meslektaşı Robert Hoyzer'den 300 euro rüşvet aldığı gerekçesiyle altı ay hakemlikten uzaklaştırılan Zwayer, cezasını çektikten sonra rehabilitasyon sürecinden geçmiş ve sahalara dönmüştü.

Bild'in haberine göre; Zwayer hakkındaki yorumu Bellingham'ın başını ciddi şekilde belaya sokabilir. Hakem gözlemcisi Marco Haase, Bellingham ve eski hakem Manuel Grafe hakkında hazırladığı raporları federasyona iletti.

Haase, Bellingham'ın yönelttiği suçlamaya Grafe'nin yaptığı yorumların neden olduğunu öne sürüyor.

Zwayer'in hakemliğe devam etmesini eleştiren Grafe, "Para karşılığı şike yapmayı kabul eden ve Hoyzer'in manipülasyonlarını altı ay gizli tutan biri profesyonel hakemlik yapmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Haase'nin raporunda, Bellingham'ın Zwayer hakkındaki yorumunu kendi tecrübelerine dayanarak yapamayacağına ve genç oyuncunun Grafe'nin açıklamasından etkilenmiş olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Almanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi Başkanı Anton Nachreiner, yaptığı yorum nedeniyle Bellingham hakkında inceleme başlatıldığını doğruladı.

Maçta ne yaşandı?

Zwayer, 77. dakikada Mats Hummels'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu esnada skorda 2-2'lik eşitlik vardı.

Beyaz noktadan hata yapmayan Robert Lewandowski, zirveyi ilgilendiren kritik maçta Bayern'e üç puanı getirdi.

Pozisyonun 'çarpma' olduğunu belirten Bellingham, Hummels'in topu bile görmediğini ve penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti.

Erling Haaland ise, Lucas Hernandez'in Marco Reus'a yaptığı müdahalenin ardından Dortmund lehine penaltı kararı çıkmamasını eleştirdi.

"Açık bir penaltıydı. Hakeme neden VAR'a gitmediğini sordum, bana kibirli bir tavırla 'gerek yok' dedi. Biraz sakinleşmem lazım, daha fazla konuşmak istemiyorum."

Sky Almanya'ya konuşan Zwayer ise kararının arkasında olduğunu söyledi.

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