Liverpool'da ayrılık: Jürgen Klopp, beyin takımının önemli üyesini Newcastle'a kaptırdı

Premier Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Newcastle United, uzun vadeli yatırımlarını da sürdürüyor.

Teknik direktörlüğe Eddie Howe'u getiren kulüp, Liverpool'da performans analisti olarak görev yapan Mark Leyland'ı renklerine bağladı.

Liverpool'a 2013'te gelen Leyland, öncesinde Burnley kulübünde Howe ile birlikte çalışmıştı. Profesyonel kariyerleri farklı yönlerde ilerlemesine rağmen, ikili arasında gelişen dostluk aradan geçen sürede devam etti.

Newcastle'daki görevi ne olacak?

Liverpool'un İngiltere'de ve Avrupa'da zirveye çıkmasında büyük rol oynayan teknik ekibin önemli parçalarından biri olan Leyland, Newcastle'da takımın saha içi stratejisini şekillendirme görevinde Howe'a yardım edecek.

Performans verilerini kullanarak geleneksel antrenörlüğü modern yöntemlerle harmanlayan Leyland'ın analiz sorumluluğu, antrenman sahasından maç içine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Independent'ın haberine göre; Jürgen Klopp ve Pep Lijnders ile bir görüşme gerçekleştiren Leyland, ikilinin onayını aldıktan sonra Newcastle'ın teklifine evet dedi.

Klopp, takımda kalmasını arzu etse de, kariyerini bir üst basamağa taşıma fırsatını Leyland'dan esirgemek istemedi. 36 yaşındaki antrenörün Newcastle'da daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Liverpool'da maç sonrası analizleri ile oyuncu gelişiminden sorumlu olan Leyland'ın Newcastle'daki görevi terfi anlamı taşıyor.

İki yılda iki ayrılık

Merseyside ekibinin teknik ekipte yaşadığı ilk kayıp bu değil. Bir diğer analist Harrison Kingston, geçen yıl kulüpten ayrılarak Fas Futbol Federasyonu'nda Performans Analizi Direktörlüğü'ne getirilmişti.

Liverpool yönetimi; ekip üyelerine gösterilen ilginin, kulüpte inşa edilen dünya standartlarında yapının bir kanıtı olduğu düşünüyor. Mevcut yapı korunduğu sürece, değişen isimlere rağmen sistemin aynı şekilde işleyeceğine olan inanç tam.

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